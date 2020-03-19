台南市新營區的育德工家是少數擁有飛機修護科系的職業學校，校方為強化教學設備，斥資近300萬，從美國採購一架西斯納172型飛機，且這架飛機才剛從線上除役不久，發動機等各項零件功能都完備，讓學生在訓練飛機修護技能時，透過實際演練，讓技術更得心應手，在未來職場增加競爭力。

台灣航太工業年產值突破千億元新台幣，除跟飛機相關的零組件外，包括飛機維修、客艙改造等等都是相當重要的產業，未來對於飛行機師、飛機修護人員的需求大增，育德工家投注資源，設置航空館、修護棚廠、技能檢定場、直升機停機修護棚，是南部少數可學習現代航空科技與知識的職校，飛修科1年級增加到2班還是滿招。

校長張榮修表示，董事長劉乃彰不惜巨資，從美國購入西斯納172型飛機，主要為了因應世界航運與相關航空附件產業與技術需求，該架飛機也曾在美國大峽谷飛過，與一般的報廢機種不同，是全台唯一設備完整，引擎可以啟動的飛行教學設備。

飛機修護科主任毛駿騰說，這架飛機上線後，課程上可以設定並模擬各種故障狀況，讓學生巡檢後設法排除，發動機若能正常啟動就過關，與實際狀況相同，飛機旁還有飛行操縱系統輔助教學設備，從設備中可以學習到飛機飛行操縱面的鋼繩調整與潤滑。

毛駿騰指出，校方輔導學生取得飛機修護乙級、丙級證照，進入大專就讀後可再報考國際專業證照，進入相關產業就業，起薪至少38K，年資累積後，月入60K不是夢想，若轉為一般機械修護，技能也足以應付，是近來相當熱門的科系。

(中時 )