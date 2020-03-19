半導體檢測大廠閎康（3587）19日召開董事會，董事會中決議針對去年盈餘擬配發現金股利3元，以19日收盤價46.5元計算，現金殖利率6.45％。該公司亦通過108年財報，營收新台幣25.41億，相較107年成長22.12％，創歷史新高，稅後淨利2.46億，每股盈餘3.95元。另外，閎康日前提到，正評估將來北美新設據點的可能性，開發當地市場。

閎康科技日前在San Jose舉辦Semiconductor FA workshop中，分別就Semiconductor Industry trend 5G/ A.I./ Automotive FA Strength and capabilities 與 Novel Applications of Analytical Techniques in ICs/ OptoElectronics/ Flat Panel Display FA Case Study等議題與來自全球的重要半導體業者進行分享。

閎康董事長謝詠芬表示，閎康是全球唯一橫跨三大半導體領域的商用實驗室，不論是IC先進製程、發光元件、化合物半導體、平面顯示器、終端系統、通訊、車載…等相關設備，都能透過閎康的實驗室做分析檢測。此外，閎康的分析檢測能力也是世界級的領導廠商，不僅具備世界最齊全的儀器設備，也擁有業界經驗豐富的研發與技術團隊負責各類型的元件失效模式，因此在為客戶解決問題時，能夠更迅速地找到真正原因，進而幫助客戶採取適當的改善措施。

展望未來，謝詠芬說，在上海實驗室部分，中國市場陸續復工後，上海實驗室的業務量也回復到去年的水準，未來營運也相當樂觀。此外，閎康深刻體認半導體產業趨勢的動能已聚焦於5G/AI/車用市場，且美國身為半導體產業的重鎮，在站穩台、日、中後，美國將會是閎康下一個重要的據點。未來，希望能透過與當地夥伴合作，以互補實驗室的形式服務客戶，從RA（可靠度驗證）、FA（故障分析），以至於MA（材料分析）與SA（表面分析）一條龍式的分析流程為客戶解決設計與量產的問題。

(工商 )