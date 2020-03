半導體檢測大廠閎康(3587)19日召開董事會,董事會中決議針對去年盈餘擬配發現金股利3元,以19日收盤價46.5元計算,現金殖利率6.45%。該公司亦通過108年財報,營收新台幣25.41億,相較107年成長22.12%,創歷史新高,稅後淨利2.46億,每股盈餘3.95元。另外,閎康日前提到,正評估將來北美新設據點的可能性,開發當地市場。

閎康科技日前在San Jose舉辦Semiconductor FA workshop中,分別就Semiconductor Industry trend 5G/ A.I./ Automotive FA Strength and capabilities 與 Novel Applications of Analytical Techniques in ICs/ OptoElectronics/ Flat Panel Display FA Case Study等議題與來自全球的重要半導體業者進行分享。

閎康董事長謝詠芬表示,閎康是全球唯一橫跨三大半導體領域的商用實驗室,不論是IC先進製程、發光元件、化合物半導體、平面顯示器、終端系統、通訊、車載…等相關設備,都能透過閎康的實驗室做分析檢測。此外,閎康的分析檢測能力也是世界級的領導廠商,不僅具備世界最齊全的儀器設備,也擁有業界經驗豐富的研發與技術團隊負責各類型的元件失效模式,因此在為客戶解決問題時,能夠更迅速地找到真正原因,進而幫助客戶採取適當的改善措施。

展望未來,謝詠芬說,在上海實驗室部分,中國市場陸續復工後,上海實驗室的業務量也回復到去年的水準,未來營運也相當樂觀。此外,閎康深刻體認半導體產業趨勢的動能已聚焦於5G/AI/車用市場,且美國身為半導體產業的重鎮,在站穩台、日、中後,美國將會是閎康下一個重要的據點。未來,希望能透過與當地夥伴合作,以互補實驗室的形式服務客戶,從RA(可靠度驗證)、FA(故障分析),以至於MA(材料分析)與SA(表面分析)一條龍式的分析流程為客戶解決設計與量產的問題。

