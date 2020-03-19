新冠肺炎疫情帶動宅經濟市場的快速成長，中保科（9917）今年以來的營運就因疫情需求帶動非系統保全業務的成長；中保科指出，提供消毒殺菌服務的業績成長30%、可自動偵測人體溫度狀態的「紅外線感應熱顯像儀」訂單大增、復興空廚今年以來的業務量比去年同期成長近50%。在系統保全業務穩定，宅經濟民生服務業務成長快速下，預期今年營運成長審慎樂觀。

針對疫情擴散，搶攻消毒服務市場商機，中保科旗下的「國雲樓管」，與「中保潔菌家」攜手合作，提供營業場所、公共空間、餐廳的消毒殺菌服務。

中保科指出，「中保潔菌家」今年以來的業績成長30%。

疫情延燒，賣場、醫療院所等公眾場所，加強對出入口體溫偵測；中保科指出，集團業務中的可自動偵測人體溫度狀態的「紅外線感應熱顯像儀」，需求大增，訂單大量湧入供不應求。

至於消費者受到疫情影響減少外出用餐，中保科的電商平台銷售自家空廚的「調理包」業績成長數倍。今年以來至今，中保科持股90.02%的復興空廚，調理包出貨也比去年同期成長近50%。

看好宅經濟市場的發展，中保科預期，集團的餐飲服務事業營占比，可由2018的5％，到2021年，可衝高到8%。

法人指出，由於宅經濟產業的業務量增加，中保科今年首季的營業毛利率可望較去年同期提升約0.5個百分點。

(工商 )