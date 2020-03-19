央行今（19）日召開理監事會議，宣布降息1碼，重貼現率來到1.125％，跌破央行前任總裁彭淮南時期全球金融海嘯的低點。對此世邦魏理仕19日傍晚表示，在低利環境下，長期來看，預期將可有效激勵不動產的投資需求，整體商用不動產投資需求，可望於今年下半年回升。

CBRE世邦魏理仕今（19）日表示，受到新冠肺炎疫情持續擴散，引發全球金融市場波動，加上地緣政治及貿易風險下削弱投資及消費動能，中央銀行於今日第一季理監事聯席會議中決議採行寬鬆貨幣政策，將政策利率調降1碼，以維持金融市場穩定，並推出擴張性財政政策，以激勵經濟成長。

世邦魏理仕認為，此舉正式呼應全球進入資金寬鬆時代，新冠疫情爆發已為台灣不動產投資市場帶來短期負面衝擊，導致投資決策遞延。預料在低利環境之下，長期將有效激勵不動產投資需求，整體商用不動產投資需求可望於今年下半年回升。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示：「新冠肺炎疫情延燒，全球央行紛紛祭出寬鬆政策，顯示全球景氣下滑風險增高，也間接影響了不動產投資人信心。但在疫情爆發前，台灣市場基本面仍屬穩健，預料整體商用不動產投資需求可望於今年下半年回升，而建商對於位在六都精華地段的土地，將持續展現購買決心。」

(工商 )