高市觀光局力推2020年為區域觀光元年，針對茄萣、永安、彌陀、梓官海線4區，首度開放申請民宿，並籌設海線區域觀光發展平台，整合4區公所及漁會資源，串連食、宿、遊、購、行、導觀光資訊，可望為偏鄉觀光注入一劑強心針。

日前副市長葉匡時率領觀光局、海洋局、經發局及區公所至茄萣區訪查，並邀集當地觀光業者與談，汲取地方意見，作為市府發展海線觀光參考，期待推廣海線觀光資源。

觀光局長邱俊龍指出，初步盤點茄萣、永安、彌陀、梓官等海線4區觀光資源與旅遊資訊，將建置海線4區潮旅行觀光旅遊網路推廣平台，平台內容包含在地食、宿、遊、購、行、導等全方位的旅遊網路資訊，並提供在地旅遊達人線上開團辦理旅遊活動，可望提升高雄海線4區觀光人潮。

邱俊龍提到，考量海線區域內許多有意經營民宿的民眾，因受土地區位限制，無法合法申設民宿，修正公告高雄市「偏遠地區」範圍，未來可依照民宿管理辦法向觀光局申設民宿；資源整合後的4區各有特色，可再搭配節慶活動及推動地方特色遊程。

(中時 )