新冠肺炎疫情持續擴大，就連知名病理學教授有不敵病毒肆虐病逝！根據美國華盛頓大學醫學院在推特宣布，病理學系核心成員史瓦茲（Stephen Schwartz）教授，因感染新冠肺炎身亡，享壽78歲。

根據綜合外電報導，史瓦茲1967年就開始與華盛頓大學醫學院合作，完成博士研究計畫並取得居留權。據華盛頓大學醫學院網站簡介，史瓦茲博士自1984年起在病理學系任教，專門研究血管生物學、癌症流行病學及遺傳流行病學，而史瓦茲不僅是病理學系的核心成員還是研究人員及生物工程和醫學系的兼職教授。

華盛頓大學醫學院病理學系發文說：「他在我們的系所、大學與科學界留下永垂不朽的印記，將受到眾人緬懷。」

華盛頓州新冠肺炎死亡人數目前來到66人，包括史瓦茲也是其中之一，另外，華盛頓大學發言人杜諾惠（Brian Donohue）透過電子郵件表示，由於史瓦茲沒有跟確診病患合作，也不是在工作時受到感染，因此目前無法確認史瓦茲感染的途徑和時間。

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(中時電子報)