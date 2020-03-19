位於信義區精華地段的白石集團瀚寓酒店，是和鑫光電董事長馬維欣的用心之作，她在台北市政府的邀約下，酒店還未開幕就加入防疫旅館行列。馬維欣今出席記者會時表示，「人生中有很多很難做的選擇，但人生不是只有事情是你想不想要做、願不願意做，而是你該不該做。」

瀚寓酒店從去年12月開始試營運，只提供集團員工試住，一直未對外公開，就是因為馬維欣想做到最好，一直在調整細節，原訂4、5月要開幕，疫情爆發後台北市府來主動詢問可否提供協助，原訂一萬六的房價打五折提供防疫旅客使用。

瀚寓酒店房型之一，客人退房後會使用紫外線等方式徹底消毒。（圖／黃威彬攝）

馬維欣表示，她在籌備旅館這些日子以來，一直以hospitaly、makes you feel like home的精神去要求細節，盼提供海外來台旅客、商務旅客最好的住宿體驗。像是為了提供好的餐點，她很早就開了實驗餐廳「瀚廚」，實驗中餐牛肉麵、精緻火鍋，從最小單位開始練兵；為了給旅客家的感覺，要求房間空間要大、設有廚房，因為擔心油煙，要求油煙都要外排，而且油煙不能影響走道下，最後設計成房間和走道的空調都是自各獨立的；另外考慮到隱私，電梯和樓梯都是完全獨立的，互相不干擾。

瀚寓酒店提供的餐點。（圖／黃威彬攝）

馬維欣表示，沒想到這些的規劃，成了現在最需要的防疫住宅需求，這是無心插柳，但現在她周圍親友也面臨孩子在外面讀書想要回來怎麼辦？孩子一個人回來， 全家要隔離嗎？

答應讓全新未開幕的瀚寓酒店作為防疫旅館，這是她希望能夠台北市、台灣盡一點力，她強調，「雖然我們員工不多，只有50個，我們非常害怕，但也非常勇敢，我們齊心希望給住進來的旅客一個溫暖的家，而且不只一個溫暖的家，而是避難所。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)