新冠肺炎疫情蔓延至全球，但許多人仍無視疫情嚴峻，堅持要出國旅遊。英國一名女子到澳洲雪梨旅遊時，確診新冠肺炎，但她沒有依規定自我隔離，反而還搭飛機到度假小島，讓防疫人員相當頭疼，最後終於在沙灘上找到女子，將她帶回醫院隔離。

根據英國《每日郵報》報導，這名36歲女子到澳洲雪梨旅遊，約1週時，她的病毒篩檢結果呈陽性，不過她的症狀沒有嚴重到需要住院，但按規定她應待在飯店內自主隔離14天，她卻搭飛機飛往昆士蘭州聖靈群島的漢密爾頓島(Hamilton Island)度假。

防疫人員發現女子擅自外出後，馬上聯絡昆士蘭州當局，並成立防疫小組尋找女子蹤跡，最後於15日在沙灘上發現女子正悠閒度假。防疫人員隨即要求她先到小島飯店房間隔離一晚，隔日再搭船前往位於麥凱(Mackay)的醫院。

女子未依規定進行自主隔離，行為相當自私，引來外界撻伐。由於事件風險很低，目前小島並沒有關閉的計畫，漢密爾頓島發言人也表示，「漢密爾頓島強調，島上所有客人以及工作人員的安全福祉是最重要的，提醒最近前往島上的人，要嚴格遵守政府和衛生當局的指示。」

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(中時電子報)