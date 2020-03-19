針對少數民間團體昨天召開記者會，批評司法院推行國民法官制度目的在干預審判，並指稱製造假新聞；司法院表示，尊重各界意見表達，但因批評之內容並不正確，於是一一加以澄清。

民團指出「日本最高裁判所的調查，超過二成以上的參審員認為法官在干預審判」，但司法院解釋，事實上日本裁判員制度運作十年多來所作的問卷調查中，並無此項數據，民團所指數據究竟何來，實無從得知。

此外，司法院表示，實證經驗顯示國民法官可自由表述、獨立審判，且院長許宗力引用的數據是政大執行完成「國民參與刑事審判民意調查報告書」，有高達82.6％的民眾支持「法官與民眾共同決定」之模式，少數民團的意見表達，不僅未有任何實據，而且扭曲事實，誠屬遺憾。

而司法院的「國民法官」制草案經院會通過，隨即於3月10日函請行政院會銜，並經行政院院會今天上午通過會銜，將儘速進行函請立法院審議之程序。

(中時 )