中職二軍例行賽由味全龍對上中信兄弟，昨日龍隊因再見失誤錯過首勝，今日打擊發揮不錯，3度取得領先優勢，但都遭兄弟超前，尤其8局下半杜家明一發滿貫炮成為勝負分水嶺，兄弟以12比8拿下3連勝，味全龍首勝還要再等等。

此戰兩邊分別派出郭郁政與吳蔚驊先發，4局上半味全龍率先發出攻勢，劉基鴻、郭天信連續安打得1分；下半局兄弟就將領先要回，一、二壘有人的情況下，曾頌恩敲出一壘方向滾地球，造成朱祥麟守備失誤，兄弟先將分數追平後，黃鈞聲、黃稚峰連續安打，將比分逆轉成3比1領先，不過這些失分都不算在郭郁政頭上。

5局上半兄弟換投李吳永勤，一、三壘有人時，味全龍張政禹敲出二壘打帶有1分打點，兄弟再換投林丞軒，卻發生暴投，讓龍隊趁機追平，接著劉基鴻於三壘有人時敲出一壘方向滾地球，龍隊追平，黃柏豪此時敲安，龍隊逆轉成4比3。

不過兄弟接著連2局開轟得分，5局下半許基宏敲出2分炮，將領先要回，6局下半陳文杰對廖文揚再敲2分全壘打，以7比4領先。

8局上半龍隊攻勢大開，滿壘的情況下，張政禹敲出2分打點安打，並趁兄弟守備失誤，攻下超前分，反以8比7領先。不料只高興半局，8局下半黃鈞聲擔任首名打者，敲出陽春炮追平，接著黃稚峰安打、陳文杰或故意四壞球敬遠、江坤宇遭觸身球，滿壘情況下輪到杜家明，轟出一發逆轉滿貫炮，最後兄弟就以12比8戰勝味全。

此戰郭郁政主投3.1局被敲3支安打、失3分，都不是自責分，有4次三振；吳蔚驊則主投4局，僅被敲3支安打丟1分。龍隊此戰敲出12支安打，打擊發揮不錯，不過兄弟長打能力更優，杜家明、陳文傑、許基宏、黃鈞聲都開轟，黃鈞聲單場4支4，杜家明與黃稚峰都有3安猛打賞，味全龍官辦比賽以來，首勝尚未開張。

(中時 )