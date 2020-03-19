蘋果(Apple Inc.)在 18 日晚間突然透過官網發表了第四代 iPad Pro 以及新 MacBook Air，不僅如此，先前美國量販賣場偷跑開賣的新耳機，還有 iPhone 保護殼、Apple Watch 錶帶也都迎來了春季系列新品，果粉們可以參考。

Powerbeats 耳機

先前在美國 Walmart 搶先開賣的蘋果耳機新品，透過官網資訊，確認名稱並非 Powerbeats 4，而是直接以「Powerbeats」來命名。此高機能無線耳機跟 Powerbeats Pro 耳機一樣，採用耳掛式設計，兩邊耳機並有線材連結，提供另一層安心保障。跟上一代對比，從線控改成了耳機面板觸控的操控方式(使用「b」按鈕即可播放/暫停、變換歌曲，甚至接聽通話。也可支援 Hey, Siri 命令)，防水提升至 IPX4 等級；續航力由前一代的 12 小時提升到 15 小時。配備 Apple H1 耳機晶片，支援 Lightning 充電，透過 Fast Fuel 閃充技術充電 5 分鐘，即可播放 1 小時的音樂。定價 NT$4790，提供紅色、白色、黑色的選擇，台灣官網已上架但未開賣。

iPhone 2020年春季保護殼

針對 iPhone 11 系列，蘋果也新增春季新色保護殼。(1)矽膠保護殼：iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max 系列新曾仙人掌色、衝浪藍色、葡萄柚色的選擇。統計至今，iPhone 11 專用款有 5 色、iPhone 11 Pro 以及 iPhone 11 Pro Max 專用款則有 13 色。(2)皮革雙面夾：此系列僅針對 iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max 推出，新增覆盆莓色、海底藍色、孔雀色，加上原本有 2 色，目前共有 5 種顏色。而同樣僅針對 iPhone 11 Pro 系列推出的皮革保護殼沒有更新，仍舊維持 6 色選項。先前，蘋果在 iPhone 11 系列在台上市之際，除了上述三種保護殼，也都提供了透明保護殼。另外，也可選擇可加強電力的聰穎電池護殼。

Apple Watch 2020年春季錶帶

通常蘋果也都會在春秋季更新 Apple Watch 錶帶周邊，這一次也不例外。(1)運動型錶帶：新增仙人掌色、衝浪藍色、葡萄柚色。(2)運動型錶環：新增日照色、維他命橙色、衝浪藍色、霓虹萊姆色、霓虹粉色。(3)時尚環扣錶帶新增覆盆莓色、海底藍色，僅有 40 mm款式。(4)Nike 運動型錶帶：新增午夜松石色/極光綠色，以及黑色配亮萊姆綠色等兩種；(5)Nike 運動型錶環新增經典靛藍色配亮萊姆綠色。(6) Apple Watch Hermès 系列 40mm 新增Noir 黑色全印花、Blanc 白色全印花款式；44 mm新增Noir 黑色 Gala 皮革 Single Tour Rallye 錶帶。

上述 Apple Watch 全新錶帶，除了時尚環扣錶帶僅提供 40mm 款式、 Apple Watch Hermès 系列有限定錶帶寬度外，其餘4種都提供 40mm 與 44 mm 款式，可適用於 Apple Watch Series 1 至 Series 5。40mm錶可以對應 Apple Series 4/5 的 40mm 錶款以及 Series 1/2/3 的 38mm 錶款；44mm 錶帶可以對應 Apple Series 4/5 的 44mm 錶款以及 Series 1/2/3 的 42mm 錶款。

以上 iPhone 全新色系的保護殼、Apple Watch 2020 年春季錶帶，都已經可以透過官網預購。因為新冠肺炎(COVID-19)疫情緣故，蘋果宣布暫停關閉大中華區以外的 Apple Store 直營店，因此台灣地區不受影響，Apple Store 仍舊開放。有興趣的使用者可以前往 Apple Taipei 101 或者 Apple 信義 A13 兩家直營店或是直接購過官網選購。Powerbeats 耳機在台上市時間等候蘋果公布。

(中時電子報)