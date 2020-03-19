雲林縣北港媽祖醫院設有連續處方箋得來速窗口，可減少染疫機率。（張朝欣攝）

台灣新冠肺炎確診人數破百例，影響患者到醫院求診意願，雲林縣北港鎮媽祖醫院近日發現一些需定期回診的糖尿病、腎臟病等慢性病患者，約有1至2成「失聯」，呼籲患者要定期回診取藥，否則病情失控導致身體抵抗力減弱，將更不容易對抗疫情。

雲林縣人口老化高居全國第2，罹患糖尿病、腎臟病、心血管疾病等慢性病患者比率相對偏高，這些患者領有醫師開立的連續處方箋，以往會定期回診領藥，近日因新冠肺炎疫情拉警報，部分患者擔心回院染疫風險高，選擇待在家裡不出門。

中國醫藥大學附設北港媽祖醫院院長吳錫金表示，糖尿病患者一旦罹患新冠肺炎，死亡率為一般患者的8.11倍，主要是沒有好好控制血糖，尤其是心血管共病症的患者死亡率最高，因此年長者或有心臟病、糖尿病、氣喘等患者，防疫上更需穩定血糖，重視均衡飲食加強免疫力。

吳錫金呼籲面對疫情，原本接受長期治療的慢性病患者，不要因為擔心感染不敢來院，現在醫院嚴格管制出入，遇有身體不適者會分流就醫，院內相對安全。若藥物用盡不願意回診抽血、看診拿藥，只會讓病情更惡化不利抗疫。

醫院腎臟科主任曾裕雄指出，糖尿病是複雜性慢性疾病，患者又屬於抵抗力較弱的族群，因此更應定期接受治療與追蹤，並學習控制飲食與養成良好的生活習慣，才能讓身體有好的免疫力去對抗病毒感染的風險。

60歲的糖尿病患者陳太太說，她很掙扎要不要到醫院，因為到院怕染疫，不去又沒有藥可吃，最後還是克服心理因素到院領藥，現在醫院設有連續處方箋得來速窗口，領藥過程更快速，可減少染疫機率。

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(中時 )