嘉基推廣衛生教育，協助偏鄉建置健康小站，希望在社區進行基礎篩檢及護理的工作。（嘉基醫院提供／廖素慧嘉義傳真）

新冠肺炎防疫大作戰期，嘉義基督教醫院義診團2月17至23日，遠赴西非國家「多哥」義診，並趁機衛教新冠肺炎的病毒傳播方式、如何預防感染及個人衛生防護作法，當地民眾熱烈參與，還吸引當地媒體採訪。

嘉基醫院表示，嘉基、士林真理堂、美國生命河靈糧堂、泰國教會及法國華人教會所組成的「多哥義診短宣隊」，2月17至23日到多哥義診一周，共3場義診，服務約400人，婦女及小孩居多，多是呼吸道或腸胃道感染、肌肉痠痛及下背痛等毛病。

嘉基表示，從019年首次到多哥義診，發現瘧疾、感染性疾病及肌肉骨骼痠痛等問題是當地常見病症，因此此次團隊有內、外科及復健科醫師出診，郭英調醫師還特別衛教新冠肺炎防疫醫療知識。

嘉基表示，嘉基支持美國生命河靈糧堂在多哥首都洛美郊區Kohe創立生命河診所，已聘用當地醫療人員進駐，並有附屬藥房，提供一般婦產與基礎外科服務，未來將強化內科服務，建立轉診制度。

嘉基國際事務部主任郭威廷表示，義診服務的2個村莊沒有自來水、沒有電力，孕產婦大多在家生產，醫療資源相當缺乏，期待未來以診所為中心，協助健康小站志工訓練，強化小站在社區的功能。

(中時 )