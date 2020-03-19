奧迪（Audi）汽車深耕台灣豪華進口車市場，請來大咖經銷商助拳；台灣最大汽車經銷商匯豐汽車、最大汽車物流業者東立物流，合資成立「豐仕汽車」，成為奧迪汽車最大經銷商，豐仕首家位於台北市的據點將在今年第三季內開出。

台灣奧迪表示，今年持續引進更適合本地市場的新車，包括5、6月將上市新款豪華小車A1，及豪華休旅車Q3、Q3 Sportback等，有信心今年新車銷量將優於去年2,000餘輛的成績，逆勢而上。

台灣奧迪指出，自新經營團隊一年半前上任以來，修正過去過度重視新車銷售數字的迷思，重新設定以「顧客導向」、「服務品質提升」、「在地化產品策略」三大主軸經營台灣市場，聚焦各項顧客滿意的打底工程，相關成效近來陸續顯現。

台灣奧迪總裁Matthias Schepers舉例，在新車車主滿意度調查中，奧迪車主絕對推薦購買程度，由2018年的33％大幅提升至去年的48％；台灣奧迪持續強化前線服務與維修人員的基礎訓練，原廠舉辦的全球服務競賽，台灣團隊去年拿下全球第七名的空前佳績。種種跡象，證明長期投入的打底工程，已逐漸開花結果。

此外，台灣奧迪也正式宣布，豐仕汽車成為最新經銷商。台灣奧迪指出，豐仕由匯豐汽車與東立物流兩大股東，分別透過關係企業福輪汽車、東上投資共同出資8億元成立，雙方持股各半，負責奧迪雙北與桃園地區的經銷業務。

豐仕董事長由福輪汽車董事長姚宏仁兼任，豐仕總經理則由前匯豐汽車總經理李榮華接任。這是長期經營商用車、國產車、日系汽車品牌的匯豐汽車，首度跨足歐系豪華車經銷，引發車業高度關注。

東立集團除掌握全台汽車物流業務外，更投資布局包括福特、本田、鈴木等汽車品牌經銷業務，過去也曾經銷過捷豹（Jaguar）等歐系豪華車品牌，這次與匯豐聯手經銷奧迪，外界視為「強強組合」。

根據合約，豐仕要在2020年底前設立四個據點，包括兩座分別位於北市大安與松山區的新車展售據點、一座位於民族東路的全方位售後服務中心，及在北桃園設立一座3S新車展售與服務據點。

(工商 )