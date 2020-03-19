新光鋼董事會決議買回庫藏股 買回金額上限28.95億元 17:452020/03/19 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新光鋼（2031）董事會決議，通過買回庫藏股，擬買回700萬股，共計7,000張，買回時間自3月25日至5月19日，買回區間價格為每股12.01～41.76元，買回金額上限為28.95億元，以確保公司信用和股東權益。 此外，高興昌董事會決議，通過不分派股利案。 (工商 ) #高興昌 #新光鋼 #買回 #買回庫藏股 #上限 也許您會感興趣 推薦閱讀 「買回庫藏股」護盤近840億 宏碁居冠預計23萬張、約305億 13:272020/03/15 財經 《鋼鐵股》燁輝祭庫藏股，預定買回10萬張 10:182020/03/16 財經 光群雷執行庫藏股 股價開紅盤 10:222020/03/16 財經 新冠疫情開金融業之先 京城銀董事會決議買回庫藏股 23:552020/03/16 財經 新冠疫情開金融業之先 京城銀董事會決議買回庫藏股 08:532020/03/17 財經 大亞17日起實施庫藏股 將買回1萬張自家股票 10:262020/03/17 財經 國產建材實施庫藏股 擬買回10萬張 19:352020/03/17 財經 需求銳減 中鴻高興昌接單冷颼颼 04:102020/03/18 證券．權證 《股利-鋼鐵》新光鋼去年EPS 0.39元，擬配息0.8元 10:012020/03/18 財經 《金融股》金融股首家護盤，開發金仍難挽頹勢 10:512020/03/19 財經 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 美疫情還要燒多久？ 白宮這文件曝光…川普壯膽破功 - 財經 台股跌破10年線！學者建議：保本就買台積電 - 財經 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 - 財經 逢低買金融定存股？且慢！這類金融股暫時碰不得！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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