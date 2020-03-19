新光鋼（2031）董事會決議，通過買回庫藏股，擬買回700萬股，共計7,000張，買回時間自3月25日至5月19日，買回區間價格為每股12.01～41.76元，買回金額上限為28.95億元，以確保公司信用和股東權益。

此外，高興昌董事會決議，通過不分派股利案。

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