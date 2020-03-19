台商回台又傳好消息，投資台灣事務所19日召開審查會議，會中採用「台商回台方案」的有復盛應用科技及橋椿金屬兩家企業，採用「根留台灣方案」則有科定企業及竹科某晶圓鍍膜大廠兩家企業。合計四案投資超過153億元。

根據投資台灣事務所統計，目前「投資台灣三大方案」已帶動399家企業投資約9,187億元，創造7.58萬個本國就業機會。其中包括176家台商回流投資約7,232億元，帶來5.97萬個就業機會；54家根留台灣企業投資約1,171億元，可創造8,837個本國就業機會。後續尚有74家企業排隊待審。

投資台灣事務所說，位於竹科某晶圓鍍膜大廠專注於彩色濾光膜、微透鏡代工業務。該廠提供整合性「晶圓級彩色濾光膜」與「光學薄膜」技術，可運用於CIS影像感測器、光學指紋辨識，以及3D感測元件。為因應市場與主要客戶對高階光學產品的需求，預計投入約113億元增加產能滿足市場缺口，打造智慧化生產環境，以維持全球感測元件服務市場領先地位。

(工商 )