台商回台又傳好消息，投資台灣事務所19日召開審查會議，會中採用「台商回台方案」的有復盛應用科技及橋椿金屬兩家企業，採用「根留台灣方案」則有科定企業及竹科某晶圓鍍膜大廠兩家企業。合計四案投資超過153億元。
根據投資台灣事務所統計，目前「投資台灣三大方案」已帶動399家企業投資約9,187億元，創造7.58萬個本國就業機會。其中包括176家台商回流投資約7,232億元，帶來5.97萬個就業機會；54家根留台灣企業投資約1,171億元，可創造8,837個本國就業機會。後續尚有74家企業排隊待審。
投資台灣事務所說，位於竹科某晶圓鍍膜大廠專注於彩色濾光膜、微透鏡代工業務。該廠提供整合性「晶圓級彩色濾光膜」與「光學薄膜」技術，可運用於CIS影像感測器、光學指紋辨識，以及3D感測元件。為因應市場與主要客戶對高階光學產品的需求，預計投入約113億元增加產能滿足市場缺口，打造智慧化生產環境，以維持全球感測元件服務市場領先地位。
(工商 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。