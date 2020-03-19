新冠肺炎疫情衝擊全球股市劇烈震盪，台股19日持續狂瀉，上市櫃公司多達725家跌停。為避免個股價格因放空交易加速跌勢，金管會宣布加碼祭出有條件限空令，明訂跌幅逾3.5％的個股隔日不得放空，統計19日達此限空條件的上市櫃個股達1223檔。

台股加權指數19日開盤持續崩跌，接連摜破10年線、9000點關卡，終場重挫537.33點、收於8681.34點，跌幅達5.83%、跌點創下史上第9大。成交量放大至2702.77億元，三大法人合計賣超235.68億元。

為維持證券交易市場秩序及穩定，保障投資人權益，金管會上周迄今已陸續啟動2階段救市措施，19日再祭出限制每日盤中借券放空額度、放寬信用交易抵繳擔保品範圍2措施。惟因恐慌賣壓未見趨緩，今日再針對個股交易宣布祭出有條件限空令。

金管會宣布，即日起投資人融券賣出或借券賣出上市櫃股票及台灣存託憑證，若該有價證券當日收盤價跌幅逾3.5％，次一交易日將不得以低於前一交易日收盤價融券及借券賣出。若次一交易日收盤價跌幅仍逾3.5％，則持續進行價格限制措施。

其次，金管會限制不得以低於前一交易日收盤價融券及借券賣出的交易日當天，投資人若從事有價證券當日沖銷交易，現券賣出後未完成反向交易，其賣出價格低於前一交易日收盤價者，亦不得變更交易類別為融券賣出或借券賣出，提醒投資人注意相關交易風險。

金管會上周啟動首階段「自救」救市措施，鼓勵上市櫃公司在資金調度有餘裕情況下，可適時實施庫藏股。據金管會統計，上周及本周已分別新增15家、30家上市櫃公司實施庫藏股，截至18日止共有62家執行庫藏股中，預計最大可買回金額共約241.57億元。

金管會指出，由於國內防疫措施得宜，目前已將國境管制再升級，且台商回流及轉單效應應有助台股基本面。後續將持續關注疫情對總體經濟影響及台股表現，強調若股市仍發生非理性下跌情事，將適時進行評估及應變。

(時報資訊)