新竹一名OL正妹和男性友人相約喝酒唱歌，沒想到這名男子趁OL酒醉後,將她撿屍摩鐵性侵，不過法官勘驗2人對話紀錄發現，雙方離開摩鐵後，還互傳「快休息」、「嗯好~你也是」、「愛你喔」等親密訊簡訊，因此判男子無罪。

2019年初，男子透過朋友約了OL一起去KTV唱歌，一行人喝開了後，男子以送OL回家為由，將對方載往汽車旅館性侵得逞。隔天清晨OL甦醒，發現全身赤裸、且下體疼痛，而男子則全裸躺在她身旁，她在發覺自己遭到性侵害後，倉皇駕車逃離現場。

男子被起訴後大聲喊冤，他坦承與OL發生了關係，但否認是撿屍，男子表示，當日應友人邀約，吃完飯後一行人繼續前往KTV續攤，後來OL跟他說與男友分手，要與他在一起，當下在汽車旅館「開心」時，OL也一直保持清醒意識。由於當天他開的是對方的車，不小心擦撞，2人後續都在討論賠償事宜，可能對方認為他有意拖延才會提告。

法官審理2人對話紀錄發現，案發後，OL曾發訊「到家了~」、吳男回「這麼快」、OL又回「當然」、「不然我就死定了」、男子也回過「快休息」、對方回覆「嗯好~你也是」、「愛你喔」等簡訊，而且雙方還以LINE通話過2次。

經法官調閱過2人在汽車旅館後LINE的互動訊息，幾乎處於隨發隨回的狀態，且對話不乏關切之意，還有通話過2次，因此無法理解OL 稱被男子性侵、倉皇逃離等窘境，因此判決吳男無罪。

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(中時電子報)