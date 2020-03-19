新冠肺炎疫情持續爆發，我國近日新增的確診病例多為境外移入，累積確診人數現已飆破百例，中央流行疫情指揮中心日前宣布，19日0時起非本國人一律禁止入境，台人入境也要居家檢疫14天。鎖國政策一出，讓許多在外地的台灣人也緊急搭機回國，交通部長林佳龍驚爆，光是19日這天就有1萬人返台。

林佳龍在臉書表示，新冠肺炎確診個案逐日增加，許多國人近日應該都感到相當不安，由於歐美等國疫情嚴峻，預期許多旅外台灣人，會趁這2天趕回台灣，依規定這些旅客禁止搭乘大眾運輸工具，推估約有6000位民眾，須搭乘防疫車隊從機場返家，需求量約是先前的10倍以上。

對此，林佳龍已經指示桃園機場公司，必須全力配合中央疫情指揮中心的規定，擴大車隊的服務能量，將防疫車隊由原本的200輛計程車，擴大為400輛計程車、20輛租賃車則增加至200輛租賃車，並安排遊覽車接駁，從桃機入境的居家檢疫旅客，也請配合分流，搭乘指定的防疫交通工具返家。

林佳龍強調，返國的旅客全程都必須配戴口罩，且乘客下車後，車輛皆須完成全車消毒的程序，才能再次載客。此外，林佳龍也提醒，返國需居家檢疫的民眾，不可搭乘大眾運輸工具，否則可罰款10萬元至100萬元。國人配合謹慎防疫，就能進一步減少醫護人員的壓力，台灣才能挺過這次的難關。

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(中時電子報)