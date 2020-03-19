因應新冠肺炎疫情嚴峻，白沙屯拱天宮已宣告今年徒步進香活動暫緩，然而因疫情久未安定，造成人心惶恐，拱天宮管委會向天上聖母筊筶請示，將於4月4、5、6日舉辦祈安法會，不過因應疫情避免信眾群聚，3天法會將在「拱天宮FB官方粉絲專頁」現場直播。

拱天宮基於安撫萬千民心、祈願天上聖母與眾神聖恩，早日鎮定瘟疫，將舉辦「庚子年禳災除瘟祈安法會」，禮請後龍普玄祖壇道長主持。

拱天宮管委會指出，法會將在4月1日上午10點置天台3天，預告上蒼；4月4日清晨5點祈安起鼓、樂奏諸天；4月5日下午2點煮油淨境繞境祈福，恭請天上聖母遊庄淨境；4月6日上午10點拜天公、下午2點舉行普度淨筵、晚間9點送瘟船功德圓滿。

拱天宮將在3月23日至3月30日，接受全國各界登記贊普，每桌酌收1000元，贊普物資於法會結束後可自行到宮取回，或由拱天宮轉布施民間慈善機構，因應疫情關係避免群聚，3天法會將在拱天宮FB官方粉絲專頁直播，呼籲信眾如需親臨現場，請勤洗手、戴口罩，做好自我防疫工作。

(中時 )