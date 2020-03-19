北市民宅廚房起火 疏散2人無傷亡 17:532020/03/19 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市信義路一處民宅傍晚傳出火警，所幸無人傷亡。(翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市信義路6段一處民宅一樓，19日下午將近5點突然傳出火警，消防局獲報後出動消防車14輛、救護車2輛、人員46人前往馳援，並立即疏散2名住戶，消防人員布2水線進入，火勢在4分鐘後撲滅，經確認屋內無人員受困。 消防局表示，起火點在廚房，燒毀排油煙機、餐具等，燃燒面積約3平方公尺，詳細起火原因將待火調科調查釐清。 (中時 ) #北市 #民宅 #廚房 #起火 #疏散 #2人 #無傷亡 #人員 #消防局 #北市 #民宅 #廚房 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市延吉街傳火警 疏散12人無傷亡 17:322020/03/15 社會 婦人逼藥師下跪 北市警通令加強醫護安全 19:022020/03/15 社會 幼童喝奶窒息 消防員隔空教導哈姆立克法 16:402020/03/16 生活 漁市攤商 竹市府罩得到 04:102020/03/17 地方新聞 城隍廟送負壓隔離艙 竹市消防防疫能量倍增 20:072020/03/17 生活 龜山民宅火警 5受困民眾獲救 09:302020/03/18 社會 向防疫戰士致敬！民代媒合業者贈千瓶健康飲給新北聯醫 15:502020/03/18 生活 宜蘭遊覽車自撞限高架 2人受傷 18:542020/03/18 社會 嚴防境外移入 抵京航班先分流 04:102020/03/19 兩岸要聞 無人機搭載救生氣袋 台中市消防添新利器 14:232020/03/19 社會 社會熱門新聞 因應留學生回國潮 雲林縣防疫飯店就緒 - 社會 天母家樂福貨架空蕩蕩 民眾：要打仗了嗎 - 社會 不孝子想不開載母同衝入河 遭殺人未遂起訴 - 社會 PTT爆料知道確診高中 鄉民崩潰 - 社會 出國旅遊中鏢機率高！他曝「妻遊土耳其返台」一家3口慘況 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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