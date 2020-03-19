北市信義路6段一處民宅一樓，19日下午將近5點突然傳出火警，消防局獲報後出動消防車14輛、救護車2輛、人員46人前往馳援，並立即疏散2名住戶，消防人員布2水線進入，火勢在4分鐘後撲滅，經確認屋內無人員受困。

消防局表示，起火點在廚房，燒毀排油煙機、餐具等，燃燒面積約3平方公尺，詳細起火原因將待火調科調查釐清。

(中時 )