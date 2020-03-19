立委劉建國協助雲林縣褒忠鄉爭取前瞻計畫補助「公共服務據點整備－整建長照衛福據點計畫」第2期補助案，19日由衛福部核定3886萬5000元經費，補助褒忠鄉樂活長照館建置，完工後將讓老人家獲得更妥善的照顧。

立委劉建國表示，褒忠鄉長陳建名與鄉親向他陳情，褒忠鄉60歲以上的老年人口已經近30％，但鄉內卻沒有1個適合長者的長照據點，因此他透過前瞻基礎建設計畫，協助爭取中央補助，如今順利通過，未來將可提供長者更好的長照環境。

褒忠鄉長陳建名說褒忠鄉長者眾多，因此請託長期關注長照政策的劉建國立委，爭取前瞻基礎建設的補助，在劉建國大力協助下，如今衛福部終核定褒忠鄉樂活長照館，鄉內長者得知都非常高興與期待。

陳建名感謝衛福部核定補助3886萬5000元，但尚需雲林縣政府10％的配合款，期盼縣府也能盡速核定，一同促成褒忠鄉長照據點的建置。

(中時 )