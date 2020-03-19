菲律賓外長宣布 停發所有簽證 17:472020/03/19 中時電子報 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 菲律賓停發所有簽證。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 菲律賓宣布，全面禁止所有外國遊客入境，也給予即將離境的外國遊客所有幫助。圖為馬尼拉機場離境區。（美聯社） 菲律賓19日最新消息稱，菲律賓外交部長特奧多羅洛欽表示，菲律賓將停止所有海外和國內簽證的發放工作。 根據環球網快訊引用《每日問訊者報》報導，菲律賓外交部長稱，「我們將停止向所有海外和國內人員發放簽證。這是向前邁進的重要一步：全面禁止所有國籍的外國遊客入境，無一例外。應給予即將離境的外國遊客所有幫助。扣留他們是愚蠢的。」 (中時電子報) #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 # COVID-19 #台灣 #大陸 #全球 #菲律賓 #外國遊客 #簽證 也許您會感興趣 推薦閱讀 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 美國秩序的終結？ 04:102020/03/16 時論廣場 新冠肺炎轉成常態化季節疾病？鍾南山審慎回應 13:332020/03/16 兩岸 新冠肺炎影響 全球近8億高中以下學子無法上學 11:132020/03/17 生活 雲林縣首例新冠肺炎確診病患 同出國的親屬隔離 12:582020/03/17 社會 美國影星湯姆·漢克斯 治愈新冠肺炎出院 16:132020/03/17 國際 澎湖防疫爆內鬨 人心惶惶 12:142020/03/18 社會 《光電股》新冠肺炎疫情延燒，晶睿廖禎祺：謹慎看待衝擊 16:142020/03/18 財經 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 簽證來不及 陸240公司財報延期 04:092020/03/19 焦點新聞 國際熱門新聞 真衰！日前被傳確診 現在數百萬人要求他下台 - 國際 麻煩大了！ 馬來西亞回教徒集體確診大爆發 - 國際 大邱17歲少年突身亡 生前採檢7次…死後逆轉「陽性確診」 - 國際 每40年就出事！日副相稱：東奧被詛咒了... - 國際 歐盟疫情爆發 大陸提供兩百萬個口罩 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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