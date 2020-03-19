菲律賓宣布，全面禁止所有外國遊客入境，也給予即將離境的外國遊客所有幫助。圖為馬尼拉機場離境區。（美聯社）

菲律賓19日最新消息稱，菲律賓外交部長特奧多羅洛欽表示，菲律賓將停止所有海外和國內簽證的發放工作。

根據環球網快訊引用《每日問訊者報》報導，菲律賓外交部長稱，「我們將停止向所有海外和國內人員發放簽證。這是向前邁進的重要一步：全面禁止所有國籍的外國遊客入境，無一例外。應給予即將離境的外國遊客所有幫助。扣留他們是愚蠢的。」

(中時電子報)