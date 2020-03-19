苗栗縣議會議長鍾東錦19日敲槌裁定，「苗栗縣議員文件調閱自治條例」草案退回。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣議員宋國鼎提案「苗栗縣議員文件調閱自治條例」，一讀通過送審查小組遭退回。19日在二、三讀會討論，引發爭吵，最後在議長鍾東錦裁示，照審查小組意見退回，提案不通過。

去年部分議員不滿苗栗縣政府在苗栗縣議會定期會開議前，發公文告知議員以個人或服務處名義調閱文件，「欠難提供」，必須以機關對機關方式，透過議會發函給縣府調閱文件，為此引發議論。

今年議會臨時會，縣議員宋國鼎提案，擬制定「苗栗縣議員文件調閱自治條例」，獲曾玟學、民進黨議員羅貴星、劉順松、陳光軒、許櫻萍、鄭宗國、無黨籍黎煥強、陳品安連署支持，希望能有助於相關問題釐清與法治化。

苗栗縣議員文件調閱自治條例遭退回，19日大會討論。第一審查會主席、議員徐欽鴻說明，提案內容字義不明確，沒有限制調閱數量、明訂調閱人身分，恐讓縣府窒礙難行，且依據大法官解釋、內政部函示，立法機關有調閱權，議員本身沒有調閱權，審查會沒有違反現行規定的必要，因此決議退回。

陳品安表示，文件調閱不應該「因人設事」，盼能明訂條例，讓議員無須透過議會發文才能調閱資料。黎煥強則說，向縣府教育處詢問縣內非營利幼兒園相關數據，卻遭承辦回絕並邀橋透過議會發文，把雞毛當令箭。曾玟學也說明，議員要透過議會要資料，資料兩個月才送過來，根本過了時限。

議員黃芳椿則提大法官、內政部解釋，認為議員個人無調閱文件的權力，若通過等同是違法條例。議員江村貴也認為，不要造就個人英雄主義，議會要維持和諧，建請主席裁示。

議員黎煥強建議表決，再度引發國民黨籍議員反對，爭論不休下，鍾東錦敲槌裁示提案不通過，縣議員陳光軒怒批，「苗栗縣議會是皇帝制的嗎？」

會後議長鍾東錦表示，苗栗縣議會運行19屆，不會因為這條例有所不同，透過議會向縣府調閱資料，已要求議事組絕對不可以有任何刁難阻礙的行為，38席議員的力量定大於1位議員議員，但議會因文件調閱問題爭吵不休、氛圍不和諧對此感到遺憾。

宋國鼎表示，對苗栗縣文件調閱自治條例的結果感到遺憾與不堪，身負民眾託付的民意代表，議事堂做出的言論，都要對選民負責，最後竟然在沒有表決的情況下被退回，且最後針對程序提出權宜問題，也未獲回應直接被宣布議程結束，讓人不能接受。

他說明，對於大法官解釋，並無針對地方議會做出說明，立法論上許多倡議認為這個法律有缺漏，建議在地方制度法或自治條例上做修正，現在正是修正契機，認為被貼上許多標籤的苗栗，需要好好釐清並做出改變，後續將再跟中央研擬。

(中時 )