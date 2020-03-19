今(19)日台灣出現高中生感染新冠肺炎(COVID-19)再傳染給同學的首例，造成該校全校停課。為了在停課期間不停學，先前就湧現了線上教學潮。對此，亞洲自學領導品牌 Snapask 時課問今日宣布，和臺北市政府教育局攜手合作，在新冠肺炎疫情期間，免費釋出9萬題線上提問與家教解題的服務，超過三千名台北市中學生只要向學校申請，便會協助開通帳號，並提供國、英、數、理化與社會等全科目專業師資解題，幫助學生居家學習課業進度不卡關、在家也能輕鬆迎戰大考。

為了提前布局因為新冠肺炎疫情可能導致的學生在家自學情況，Snapask 時課問特別和臺北市政府教育局合作，在疫情期間釋出至多9萬題免費線上提問與家教解題的服務，總市值約合新台幣500萬元，優先提供給停課班級及學生使用，將由臺北市政府教育局統一分配，初估將可服務臺北市超過三千名在學的中學生。

Snapask 時課問是一款專門為學生提供即時專屬家教解題與個人化學習指導的App，只要在App中上傳題目的照片，30秒內即可配對到最適合的家教。平台上的家教經過嚴格挑選，有超過8成為來自臺政清交成師等頂尖大學的學生，所有家教都必須擁有公開考試頂標成績，且需經過為期兩周的嚴格試教篩選機制，只有低於25%的申請者能正式成為家教，為學生提供一對一即時課業解答。

Snapask 時課問創辦人暨執行長余佑謙表示，「很開心本次能成為臺北市政府教育局的合作夥伴，Snapask 時課問創立的初衷，就是希望透過技術和演算法，為想問問題的學生即時媒合到最適合的家教線上解題，讓學習不受時空限制，不會受到停課的影響。因應疫情與隔離，我們也特別釋出相關資源，希望能幫助到所有有需求的學生，和社會一起共度難關。」

近期全台國、高中紛紛開學，結束比以往更漫長的寒假之後，學生如何重新找回學習的步調，成為全台家長們最關注的焦點之一。Snapask 時課問觀察到，新冠肺炎疫情期間，學生仍有學習的需求，在沒辦法實際到校聽講的狀況下，能在線上即時一對一解題的家教顯然更受學生的歡迎，以Snapask時課問內部數據來看，過去兩個月就新增了約39萬名用戶，台灣用戶的使用量也顯著提升了35%。

Snapask時課問成立於2015年，致力做亞洲自學科技的領導者，期盼運用科技延伸課堂教育，即時為學生解決急迫的課業問題，並藉此養成學生主動問問題的習慣。目前在港、台、星、馬、印、泰、日、韓等亞洲主要國家與地區提供服務，已有300萬名學生與35萬名線上家教。因應各地疫情導致的停課問題，Snapask 時課問近期也在各個市場提供不同的優惠方案，例如提供香港應屆考生專屬無限問優惠和中文寫作課程優惠、日本新註冊戶3月底前30題免費使用等；更於韓國與電信業者LG U+合作，使用該電信業者的學生，皆可獲得專屬月費折扣，盼即時幫助學生解決問題，同時助力仍將面臨升學考試的考生釐清觀念，在家就能迎戰大考，共度難關！

(中時電子報)