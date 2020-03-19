黃文彬19日在臉書PO文，說明兒子返台及他主動告假「自主健康管理」的過程，釐清外界的疑慮。（翻攝自黃文彬臉書／陳世宗台中傳真）

台中市政府都發局長黃文彬的兒子日前自美國返國，他自18日起請假在家自主健康管理。台中市議會19日召開臨時會引起部分市議員的質疑，惟恐市府及市議會淪為防疫的破口？黃文彬特在臉書PO文訴說為人父親的不捨心情，並說明兒子返台及他主動告假「自主健康管理」的過程，釐清外界的疑慮。

黃文彬在臉書指出，「我是一個局長，也是一個爸爸。相信全天下父母的心情都是一樣的，想的都是愛著孩子、怎樣保護孩子。此刻，雖然見不到他，但我好想抱抱他，跟他說：未來無論怎樣，爸爸都會一直陪在你身邊。身為台中市都發局長，我要以身作則，孩子還沒確診前，即便我不一定有感染風險，但還是選擇主動好好待在家中，保護我的同仁，保護這座城市。」

黃文彬說，「看到外界有許多人質疑，容我說明一下，17號晚上十點多，我才見到兒子，兒子從房間裡出來，戴著N95口罩，喊了一聲『爸爸』。我很清楚防疫的規定，忍著沒有刻意走向前去，保持著距離回了一聲『你回來囉』，那一秒，心情很複雜。」

「我好想給兒子一個擁抱，但我們家跟老人長輩同住，他的懂事與防疫意識高到讓人心疼，自美返台回到家後，就一直待在房間裡，除了上廁所都沒踏出房門。要不是疫情，我一定會像往常見面一樣，抱著他說：『兒子我愛你，好久不見餒，歡迎回家』。

黃文彬指出，「18號早上，兒子喉嚨不舒服，獨自戴著口罩主動去醫院檢查，醫生說，他剛自美返台，直接收容檢驗，比較妥當；我聽到消息後，暫停手邊的工作，立即返回家中，也請外界不要擔心，市府已經啟動嚴密防疫，相關會議和公務行程，所有同仁都有配戴口罩，間隔座位，降低任何可能的風險。」

黃文彬強調，「最後我想說，也許疫情還會持續一段時間，也許病毒讓人害怕，但家人間的愛，無敵。兒子，如果你在醫院透過手機看到爸的這篇PO文，我想告訴你，爸爸愛你，會永遠陪著你。」

(中時 )