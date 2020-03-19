新冠肺炎在全世界擴散，我國自19日凌晨限制外國人入境，總統蔡英文預告，未來14天是新冠肺炎的第二階段防疫的關鍵期，指揮中心全面升級邊境管制，也大幅強化檢疫與管制的力道，呼籲民眾用更大的決心來因應挑戰。

我國新冠肺炎確診數在這兩天爆增，達到107案，多為境外旅遊或外國人移入個案，也有北部高中因超過2人感染而全校停課。

為穩定民心，蔡英文今日下午在總統府敞廳發表談話，她表示，就在過去這半個月，疫情在全世界的快速擴散。儘管做了超前部署，但是第二波的境外移入，來得非常快速。也因此，疫情指揮中心已經採取了斷然措施，全面升級邊境管制，也大幅強化檢疫和管制的力道。

蔡英文強調：「未來的14天，是第二階段防疫的關鍵期。我們必須要有更大的決心，來因應這個挑戰。」

她提出三點呼籲：

第一， 請大家全力配合指揮中心的防疫規定。

許多的防疫措施，確實造成生活的不便，但請大家務必要忍耐，這是為了保護自己，也保護社區。對個人行動的限制，都是必要的短期措施。此刻把自己和家人的健康照顧好，就是守護家園最好的做法。也請大家務必配合，減輕醫療人員的負擔。

第二， 請大家不要仇視，也不要相互指責。

大家應該要感謝所有配合居家檢疫、自主健康管理的國民，他們配合指揮中心的防疫要求，為所有人的健康設下防線。

更要感謝所有負責防疫及醫療的同仁，不眠不休守在第一線，為保護台灣做好把關。這個時刻，大家都是生命共同體，只有團結才能打敗病毒。

蔡英文感謝所有投入製造防疫物資的國家隊同仁，他們放下平常的業務，全力投入防疫物資的生產，展現了台灣人民在壓力下的韌性。

第三， 請大家不要製造恐慌，也要協助傳播正確資訊。

對於各項醫療物資，政府都有充足的準備。口罩實名制的分配，也會視需要逐步增加。邊境管制的原則是管理非必要人員的流動，但物流是暢通的，各項民生物資，國家都有足夠的存量，我們會確保穩定的供給，民眾不需要搶購、囤積物資。如果有囤積或炒作價格的人，政府一定會重罰。

(工商 )