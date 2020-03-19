永誠投顧分析師李忠興表示，美國總統川普發放現金的激勵方案，仍無法得到市場認同，美股道瓊指數18日再度重挫逾千點，同步跌破2萬點大關，盤後電子盤更延續跌勢，導致亞股19日普遍拉回。

台股19日以9,085.28點開出，卻直接摜破10年均線，9,000點關卡毫無掙扎，一路下殺至8,500點附近才暫時止住，盤中跌幅一度逾7％，櫃買指數最低更跌超過8％，市場陷入極度的恐慌，終場高達614檔收在跌停板。

此外，集中市場18日融資維持率已跌破130％，預期19日應會跌破125％，幾乎有用融資買股的都會面臨追繳甚至斷頭，後續若融資張數減少的比例，持續大於融資金額減少的比例，顯示融資戶決定不再補錢撐維持率，選擇直接斷頭離場。

個股方面，本周納入投資組合的優群，外資及投信3月起買超近萬張，為近12天全市場外、投本比次高，儘管大盤19日重挫，股價回測起漲點，但在法人力抗套牢壓力下，股價表現相對強勢。

操作方面，由於高檔套牢者在低檔認賠殺，籌碼一定會趨於穩定，籌碼好、短線跌幅深及負乖離率過大的個股，將會是短線搶反彈的標的。

(工商 )