倫元投顧分析師陳學進表示，台股19日開低下殺再破底，終場大跌537.33點，跌幅5.83％，收在8,681.34點， 櫃買指數同步收黑，終場重挫8.41點，跌幅7.53％，以103.25點作收。

三大法人方面，外資續賣212.21億元，投信轉賣6.7億元，自營商續賣16.78億元，惟外資於台指期貨市場上持續加碼買進8,810口多單，累計淨多單部位為52,635口，心態呈現相對謹慎保守。

美國聯準會（Fed）緊急降息4碼及啟動7,000億美元的量化寬鬆計畫後，美國政府再陸續祭出多項紓困措施，歐洲央行也推出7,500億歐元資產收購計劃，包含政府債券等各類資產，台灣的國安基金也為挽救台股頹勢，於19日盤後召開臨時委員會，力抗空頭賣壓穩定股市信心。

統計近6個交易日，上市櫃公司融資合計大減411.09億元，不論是月線、季線及及年線負乖離率均已具備反彈的利基，且根據歷年國安基金護盤情況，除2000年第一次中華民國總統大選首次政黨輪替外，其它無論因網路泡沫、以巴衝突、油價大漲等危機，或是319槍擊事件、金融海嘯、歐債危機、2015年全球股災及，最終成效都相當不錯。

儘管國安基金宣布護盤後，大盤可能仍未達到最低點，但也都處在相對低檔位置，特別是台股重挫逾3,600點後，就算只是右肩反彈，依黃金切割率0.382計算，至少也都將近有1,500點左右的反彈空間。

史上最大的恐慌將孕育出最好的機會，待賣壓宣洩完畢後，預期台股將有一波報復性反彈的行情可期，而被錯殺且股價超跌的績優股將吸引回補買盤大舉湧入，股價將呈現「V」轉快速反彈。

個股方面，本周納入投資組合的嘉晶，掌握半導體關鍵材料，加上6吋矽晶圓報價上漲，產業前景看俏，惟股價19日受大盤拖累而補跌下殺，但在法人大戶偏多不變下，倒也無須過度擔心。

至於中美晶去年完全擺脫太陽能事業的包袱後，不僅本業營運現轉機，轉投資的環球晶收益豐碩，伴隨著股價跌深，其未來反彈的力道也將相對強勁。

(工商 )