在地企業特地捐贈嘉義縣消防局嘉太分隊車輛設備，總價上千萬元。（縣府提供／呂妍庭嘉義傳真）

在地企業特地捐贈嘉義縣消防局嘉太分隊車輛設備，總價上千萬元。（縣府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣消防局第2大隊嘉太分隊，今19日吉時舉辦落成啟用儀式。（呂妍庭攝）

3月19日是嘉義縣長翁章梁生日，眾人還替翁章梁慶生，讓他喜出望外。（呂妍庭攝）

嘉義縣消防局第2大隊嘉太分隊，今19日吉時舉辦落成啟用儀式，為讓地方期盼20多年的美事更圓滿，在地企業特地捐贈分隊一般型消防車、小型消防車、救護車和災情勘查車各1輛，總價達1198萬元，讓消防弟兄開心進駐新廳舍之餘，更欣喜有新設備讓他們執行勤務就像如虎添翼。

嘉太分隊新建辦公大樓是4層鋼筋混凝土構造物，基地面積約392坪，造價3100萬元，因鄰近嘉太工業區，主體採工業建築風格，多家嘉義在地企業秉持「取之社會，用之社會」精神，得知嘉太消防分隊急需車輛設備，透過太保義消顧問團長涂南昌和義消分隊長葉國財表達願意盡棉薄之力。

包括穎杰鑄造工業股份有限公司董事長涂美華、呂東實業股份公司董事長蔡瑞賜及南良集團董事長蕭登波各捐贈消防局一般型消防車、小型消防車、救護車和災情勘查車各1輛，今上午由嘉義縣長翁章梁代表接受捐贈，並回贈感謝狀以及模型車。

企業家們紛紛表示，希望能達到拋磚引玉的效益，讓各界能持續關注消防車輛與裝備器材充實及汰換議題，也相信這些車輛設備能讓縣民的生命財產安全獲得更多的保障。

19日上午落成典禮，翁章梁、議長張明達、副議長陳怡岳、太保市長黃榮利、議員林緗亭、戴光宗、黃榮俊、詹琬蓁、賴瓊如、楊秀琴、消防局長呂清海，以及義消總隊總幹事呂文正皆親臨剪綵揭牌，恰巧今天是翁章梁生日，眾人還替翁章梁慶生，讓他喜出望外。

(中時 )