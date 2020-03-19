台灣新冠肺炎疫情日益嚴峻，染病人數破百，引發民眾恐慌到大賣場搶購囤貨；加上每天新聞不間斷報導疫情新聞，有人因擔憂而身心失調。心悅診所院長林宏彥呼籲只要做好個人防護，適度轉移注意力即可，若真的太過恐慌可向身心科醫師求助。

林宏彥說，人類是群體動物，看到大家緊張跟著緊體是很正常的。不過台灣目前還未到社區傳染，政府也一直在調整防疫政策，雖然仍面臨嚴重挑戰，但還沒有失控，所以不需恐慌囤貨，購物前能想想哪些是自己需要的物品，而非因恐慌而「想要」的。

現在網路、電視每天鋪天蓋地關於疫情的資訊及新聞轟炸，有人因此焦慮，沒辦法控制自己反覆思考，引發失眠、胸悶、心悸等狀況，影響生活。林宏彥建議，關掉手機電視，適當喊個暫停，做其他事情轉移注意力，或做腹式呼吸、肌肉放鬆練習來讓身心放鬆。

日常生活也盡量維持規律，不要做太大改變，也可試著訂下短期目標，讓自己跳脫。另外網路上很多關於疫情的謠言、假訊息，要試著分辨真偽，不要一看到就轉傳，除了會造成社會恐慌，也可能吃上刑責。

他建議，現在只要做好個人防護，勤洗手、載口罩，少到公共場所或參加聚會，就是最好的防疫；若有親朋好友被居家檢疫或隔離，可為他們加油打氣，適時給與關心。如果還是很憂慮緊張，可到身心科診所就診，尋求醫師協助。

(中時 )