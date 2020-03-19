新冠肺炎疫情全球蔓延，人心惶惶，內心壓力遽增，不少病痛也隨之而來。花蓮門諾醫院腸胃內科醫師戎伯岩表示，胃食道逆流原因很多，與飲食、生活作息相關，近來受新冠肺炎疫情影響，民眾因過度擔心、緊張造成壓力倍增，引發腸胃道不適，其中胃食道逆流的患者明顯增加。

42歲陳姓女子，無感冒症狀卻一直感覺喉嚨卡卡，經耳鼻喉科醫師檢查並未發現有過敏、鼻涕逆流等症狀，轉往腸胃內科檢查竟發現原來是胃食道逆流作祟！

戎伯岩醫師表示，胃食道逆流，除了常見的食道灼熱感、噁心、胃酸逆流等典型症狀外，胸悶、喉嚨卡卡、久咳不癒也可能是胃食道逆流所造成，建議民眾應及早就醫，才能對症下藥。

戎伯岩說，近來受到新冠肺炎影響，不僅年長者擔憂，門診上也出現了不少青壯年因擔心疫情、擔心家人、擔心工作，內心產生極大壓力，進而引發胃食道逆流，不僅飯後經常嘔胃酸、頻打嗝，也有患者覺得喉嚨卡東西，難吞嚥，非常不適。

治療上除了藥物、飲食及生活習慣的調整，建議容易緊張且急性子的民眾，學習調整心情及放慢生活腳步，飲食上不過量，細嚼慢嚥，相信對於減緩胃食道逆流不適將有明顯改善，同時也能減少復發的機會。

他說，嚴重的胃食道逆流可能會引發潰瘍，甚至有機會衍生為食道癌，因此不能輕忽，為避免延誤治療時機，一旦出現胃酸逆流、口苦、噁心、胸口灼熱、胸悶、喉嚨卡卡等上述症狀，就應立即就醫檢查，對症下藥才能藥到病除。

(中時 )