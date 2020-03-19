人員分流、異地辦公 南投縣政府完成規畫 17:582020/03/19 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投縣副縣長陳正昇（右），了解人員分流、異地辦公環境。（廖志晃攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情蔓延，南投縣政府完成異地辦公規畫，必要時將分散人員辦公，降低群聚感染機率；副縣長陳正昇說，目前已盤點縣府閒置空間，並著手相關場所應變計畫，目前已經完成初步作業。 縣政府可執行異地辦公及分區辦公的處所，包括縣府地下1樓員工餐廳、地下2樓大禮堂、B棟會議室、工商會展中心、縣立體育場及婦幼館等，只要有需要，可立即讓員工進駐，並迅速處理公務。 (中時 ) #縣政府 #南投縣 #人員 #南投縣政府 #肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 里長揪團歐洲行打卡遭瘋傳 網嗆：就不要樂極生悲！ 09:592020/03/17 生活 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 湖人檢疫報告週五出爐！球員曝：那10秒好痛 16:392020/03/19 體育 搶防疫商機 飯店推「換家人住旅宿」14天住房優惠 14:512020/03/19 生活 北部高中全校停課 家長急接小孩 14:532020/03/19 生活 獨／王力宏去年底武漢演出後高燒39度 後台會友「握很多手多次合照」 14:512020/03/19 娛樂 染新冠肺炎勿用布洛芬？張上淳回應了 14:532020/03/19 生活 迎接返台留學生 彰化縣呼籲中央補助家屬住旅館 15:452020/03/19 政治 疫情嚴峻引發全球瘋買衛生紙 專家曝：人類尋求安心的本能 17:352020/03/19 生活 居家檢疫要怎麼做？不可出門外還有3點要記得 17:302020/03/19 生活 生活熱門新聞 好市多爆發搶購潮 網驚呼這4樣食物「末日必備」！ - 生活 首例全校停課！北市高中生同班同學中鏢 - 生活 快評》 當雄獅也按下「暫停鍵」之後... - 生活 好市多衛生紙最好用？陽光一照...網友：不會再買了 - 生活 長榮超狂班表曝光 空服員哭：哪裡缺打工小妹 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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