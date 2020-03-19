新冠肺炎疫情蔓延，南投縣政府完成異地辦公規畫，必要時將分散人員辦公，降低群聚感染機率；副縣長陳正昇說，目前已盤點縣府閒置空間，並著手相關場所應變計畫，目前已經完成初步作業。

縣政府可執行異地辦公及分區辦公的處所，包括縣府地下1樓員工餐廳、地下2樓大禮堂、B棟會議室、工商會展中心、縣立體育場及婦幼館等，只要有需要，可立即讓員工進駐，並迅速處理公務。

(中時 )