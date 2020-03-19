旅日女星歐陽靖和日本攝影師RK交往5年結婚，日前宣布懷孕5個月喜訊，並透露因為擔心當地新冠肺炎嚴峻疫情，決定25日返台待產，未料卻遭網友攻擊「別帶病毒回來」，讓她難過痛哭。而譚艾珍也不捨愛女遭辱，心痛開腔：「怎麼回國的人變成罪犯啦？」

譚艾珍表示，她對女兒的思念跟天下所有父母一樣，女兒想回台的心情也和千萬遊子一樣，但現在想回國的人卻要面臨網友的反彈，讓她不禁想問：「大家為何要突然中斷學業工作長途跋涉趕回家？因為台灣是溫馨的家啊」、「除非政府說海外的台灣人都不準回家，那就只好配合不回來了啊！」

見到女兒遭惡意攻擊，譚艾珍有感而發說：「恐慌本來就會使心靈看到的天空變狹隘了，一片烏雲就宛若世界末日！也掩蓋了理性與慈悲，心中（恐懼仇視）的人才是真正的可憐人啊！」並提醒女兒要穩定地處理好計畫中的工作，絕不能像逃難般回來，要安穩優雅地回來待產。

最後，譚艾珍也不忘呼籲：「大家都是乖寶寶 ，需要留在當地乖乖照顧好自己，必須要回來要乖乖配合政府防疫，想回家就勇敢地回家吧！」

(中時電子報)