新冠太嚇人 印度關閉泰姬瑪哈陵 17:582020/03/19 中時 孫昌國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 印度泰姬陵 （Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為防止新冠肺炎病毒可能在公眾場合傳播，印度政府做出預警措施，宣告將暫時關閉印度境內的著名景點。其中包括全世界知名的泰姬瑪哈陵。 在全球疫情蔓延之下，印度政府未雨綢繆，星期四內閣開往緊急會議後決定將會宣布暫時關閉境內所有紀念館和博物館以及吸引大批人潮的觀光景點。其中包括舉世聞名的泰姬瑪哈陵。泰姬陵一年吸引全世界遊客近億人次，在新冠病毒威脅下，被印度政府列為疾病易於人傳人的高度危險地點。 印度稍早已經宣布鎖國，不允許國外旅客進入印度。 (中時 ) #關閉 #泰姬瑪哈陵 #印度政府 #暫時 #境內 也許您會感興趣 推薦閱讀 決戰境外 陸設3關卡防疫 04:102020/03/16 兩岸要聞 在陸台商關廠 交易安全是關鍵 04:102020/03/17 金融．稅務 運動品牌門市關不停 台系鏈受傷 04:102020/03/17 證券．權證 馬國首相宣布 關閉宗教文化場所 01:062020/03/17 國際大事 疫情擴散＋斷鏈 歐洲車廠無奈停工 04:102020/03/18 全球財經 跟進Nike 愛迪達宣布暫時關閉美加歐門市 09:122020/03/18 財經 三種個人情況 今年五月要報綜所稅 14:122020/03/18 財經 驚傳槍斃首例病患！金正恩自豪「北韓0確診」遭專家狠打臉 22:282020/03/18 國際 匯率期貨趨勢專欄－零利率政策 重擊美元 04:102020/03/19 證券．權證 北韓堅稱零確診 遭爆染病被槍斃 04:102020/03/19 兩岸要聞 國際熱門新聞 麻煩大了！ 馬來西亞回教徒集體確診大爆發 - 國際 紐約新冠疫情告急！醫護體系將崩潰 州長公開求救 - 國際 川普堅用「中國病毒」WHO反酸一句話 - 國際 每40年就出事！日副相稱：東奧被詛咒了... - 國際 大邱17歲少年突身亡 生前採檢7次…死後逆轉「陽性確診」 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。