為防止新冠肺炎病毒可能在公眾場合傳播，印度政府做出預警措施，宣告將暫時關閉印度境內的著名景點。其中包括全世界知名的泰姬瑪哈陵。

在全球疫情蔓延之下，印度政府未雨綢繆，星期四內閣開往緊急會議後決定將會宣布暫時關閉境內所有紀念館和博物館以及吸引大批人潮的觀光景點。其中包括舉世聞名的泰姬瑪哈陵。泰姬陵一年吸引全世界遊客近億人次，在新冠病毒威脅下，被印度政府列為疾病易於人傳人的高度危險地點。

印度稍早已經宣布鎖國，不允許國外旅客進入印度。

(中時 )