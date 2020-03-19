屏東美和科大成立「防疫工作坊」，聘請專家指導學生製作各式防疫用品。（美和科大提供／潘建志屏東傳真）

因應新冠肺炎疫情防疫需求，屏東美和科技大學成立「防疫工作坊」，聘請專家指導學生手作簡易防護衣、可替換口罩套、檢疫防護頭套、簡易護目鏡等防疫用品，不僅能自己使用，還能提供給家人或校園第一線體溫檢疫人員，讓學生們直呼「好實用！」

自從新冠肺炎疫情爆發後，全世界都在搶防疫物資，雖然政府投入大量人力、物力，增加口罩產線，仍然供不應求。美和科大因此成立防疫工作坊，由教育部高教深耕計畫補助，舉辦「防疫護起來－防疫護具DIY」課程。

課程邀請業界師資指導師生製作各項防護用具，製造出的成品可提供校園第一線體溫檢測人員使用，降低群聚感染風險，共度疫情危機。在潮州衛生所擔任實習指導教師高淑華表示，正確的防疫概念除了勤洗手，減少到醫院或人多密閉的場所，也要適當使用防護用具。

校長翁順祥說，學校本著「自己學生自己照顧、自己校園自己守護」的理念，除了進入校園均要檢測體溫，相關防疫、衛教知識也加入通識課程，並透過校內電視牆及電子看板不斷播放，希望阻絕病毒於外，不讓讓學生受教權益受影響。

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