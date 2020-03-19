國際油價慘崩，元大S&P原油正2（00672L）連續3天淨值跌破2元，面臨下市命運，金管會主委顧立雄今（19日）出手救，可望暫時解除下市清算危機，但此舉卻引爆多數網友怒火，「不照規定根本坑殺散戶」，但也有人突破盲腸認為「這是政府表態要散戶進場」。

元大投信指出，由於新冠疫情全球升溫，再加上沙烏地阿拉伯進一步擴大原油增產，元大S&P原油正2 ETF截至18日止，本基金單位淨資產價值為1.4元，最近三個營業日基金平均單位淨資產價值為1.99元，已低於2元。

元大投信19日公告，該檔基金已達下市標準，近期將向主管機關呈報，取得核准後進行下市清算程序。

對於元大原油正2ETF面臨下市危機，顧立雄稍早表示，先不要急，因為下市清算仍要金管會核准。接著金管會下午放寬期貨信託基金（ETF）下市門檻，，從近3個營業日的基金平均單位淨資產價值跌幅達90%，放寬為近30個營業日，並增訂免下市的彈性條款。

消息一出，多數網友一面倒怒轟，有人說「30天後可以再延長一年嗎」、「逼出停損單 大人再進場 乾」、「莊家，裁判，主委都是我的人，你怎麼跟我鬥？」、「停損的可以跟金管會申訴嗎？」、「要不要停止交易到油價彈回60元再開始交易？」。

還有人狂酸，「法律搞金融果然呵呵」、「看來有人早知道消息了 顆顆」、「這不是政府表態要你散戶進場」、「場主，這局不算，繼續投注」 、「我是怕又來一招回馬槍，結果明天衝的人GG」。

(中時電子報)