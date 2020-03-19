提醒媽咪趕緊囤貨也有事 彰化男子遭送辦 18:052020/03/19 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳男在臉書發文提醒民眾囤貨遭送辦。(翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化一名29歲上班族，日前在臉書社團發文表示，「這個不是開玩笑的喔 媽咪要趕緊開始囤貨 小孩奶粉尿布 家裡飲食 衛生紙 消毒用品等等」，並附上電視政論節目中討論搶購潮的畫面，遭中央流行疫情指揮中心認為恐造成民眾恐慌，遂向刑事局告發。 刑事局偵查第四大隊將陳男傳喚到案，陳男坦承發布該訊息，表示是看到該節目，在臉書社團留言提醒社團裡的媽媽們，希望她們可以照顧好小孩不要受到傷害。全案訊後，依違反社會秩序維護法函請彰化縣警局芳苑分局依法裁處。 (中時 ) #提醒 #媽咪 #趕緊 #囤貨 #也有事 #彰化 #男子 #遭送辦 #刑事局 也許您會感興趣 推薦閱讀 盤點Android 11》無線充電盤位置沒對準上跳出提醒 00:022020/03/15 科技 日公布群聚感染地圖提醒民眾注意 10:542020/03/16 國際 撞死台大碩士生 酒駕男遭判5年6個月 15:452020/03/16 社會 保護外食族 王惠美示範提醒用餐六大衛生守則 19:192020/03/16 生活 向醫護、醫檢師致敬 企業送養樂多、蔓越莓酥和護手霜 19:072020/03/17 生活 防疫有一套... 辦發表會沒在怕 04:102020/03/18 財經要聞 幹員赴歐押解詐騙犯 刑事局：全程配戴防護裝備 16:292020/03/18 社會 警對警模式 我押返92名台籍詐犯 04:102020/03/19 社會新聞 11名押解官警 回溯居家檢疫 04:102020/03/19 社會新聞 搶物資該囤什麼CP值最高？網狂推1神物撐超久 16:082020/03/19 日常 社會熱門新聞 天母家樂福貨架空蕩蕩 民眾：要打仗了嗎 - 社會 因應留學生回國潮 雲林縣防疫飯店就緒 - 社會 PTT爆料知道確診高中 鄉民崩潰 - 社會 出國旅遊中鏢機率高！他曝「妻遊土耳其返台」一家3口慘況 - 社會 台北美國學校家長染肺炎？家庭主婦遭送辦 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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