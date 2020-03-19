彰化一名29歲上班族，日前在臉書社團發文表示，「這個不是開玩笑的喔 媽咪要趕緊開始囤貨 小孩奶粉尿布 家裡飲食 衛生紙 消毒用品等等」，並附上電視政論節目中討論搶購潮的畫面，遭中央流行疫情指揮中心認為恐造成民眾恐慌，遂向刑事局告發。

刑事局偵查第四大隊將陳男傳喚到案，陳男坦承發布該訊息，表示是看到該節目，在臉書社團留言提醒社團裡的媽媽們，希望她們可以照顧好小孩不要受到傷害。全案訊後，依違反社會秩序維護法函請彰化縣警局芳苑分局依法裁處。

(中時 )