中油完成內湖油管外洩事件最終調查報告，確認防蝕帶破損導致油管腐蝕是外力造成，至於兇手是誰？中油說還要清查挖路紀錄。（圖：中油提供）

發生在2月8日的台北內湖新明路油氣外漏事件，月初中油完成管線修復，本周二委託第三公正單位進行的油管外洩事件最終調查報告也出爐，證實是遭到外力破壞。不過到底是哪一家公司挖路造成中油油管受損以至於腐蝕外洩，仍要進一步清查當地挖路紀錄。對是否求償，中油態度保留，只說還要研商。

出身港湖的立委高嘉瑜今天在特地趕到立院經濟委員會，關心內湖漏油事件調查結果，中油總經理李順欽回應，將出問題管線送給工研院分析後，本周二最終調查報告出爐，初步判定是外力破壞。

他說附近有電力線、電纜線，應是施工時候有箱涵碰到中油油管包覆，外部才會腐蝕產生3個針孔洩漏點。高嘉瑜關心是哪個外力兇手造成？李順欽只說，當地陸陸續續有挖路，還要調查工務局挖路紀錄。

高嘉瑜表示，漏油不僅中油受損，還造成內湖附近民眾健康生活不便，是否要向外力求償？李順欽回還要做研商。

高嘉瑜認為中油沒有確實檢測，光是找一個漏油點短短200公尺挖了7、8次 ，技術還有很大空間，也讓人對過去中油發生多起隱匿漏油事件記憶又再次掀起。

對於要求改進聲音，李順欽強調，已把明年才會做的油氣管線IP檢測，提早到今年底前來做。今年11月還要完成3D圖資建置，能迅速找到問題所在。但圖資正確性只是第一關，之後還有透地雷達、緊密定位、陰極防蝕來加強管線防漏。

(中時 )