中央流行疫情指揮中心昨(18)日宣布，本月5日至14日間有歐洲旅遊史的人應開始居家檢疫，台北地院配合政策展開查訪，獲知1名同仁符合條件，立刻協助通報鄉鎮市區公所，該同仁並於昨日中午返家，開始居家檢疫。

北院指出，該名同仁至今身體健康狀況良好，並無相關症狀，從歐洲返台後均有自主健康管理，外出、上班期間全程配戴口罩，進出辦公廳舍皆會以酒精消毒手部，該同仁居家檢疫後，北院已加強辦公廳舍消毒工作，確保安全。

北院表示，自今年1月30日啟動防疫工作小組後，即密切注意中央流行疫情指揮中心發佈的消息，以及司法院最新防疫動態，並配合訂定防疫措施，審慎進行滾動式防疫措施檢討，包括測量體溫及旅遊史詢問等，並藉海報、影片等進行衛生教育，同時備置口罩、護目鏡、消毒酒精等物資。

北院並指，隨著疫情升溫，北院已在法庭設置透明壓克力隔板、遠距訊問等安全設施，目前運轉順暢，現正值第二波疫情關鍵時刻，北院積極佈署辦公廳舍及人員分艙分流措施，因應疫情嚴重時，仍保留一定人力維持法院運轉。

(中時 )