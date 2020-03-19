每年3、4月都是餐飲業淡季，腦筋動得快的黃宏銘3年前開始推出「外帶三牲」，方便大量從外地返回彰化鄉的遊子甚至台商家庭省去準備祭品的時間。（謝瓊雲攝）

每年3、4月都是餐飲業淡季，腦筋動得快的黃宏銘3年前開始推出「外帶三牲」，方便返鄉祭祖的外地遊子、台商家庭省去準備的時間。（謝瓊雲攝）

因應小家庭周末不開伙想吃好料的需求，外帶餐四組套餐每套各有5道菜色，每套都是4至5人份，推出以來反應不俗。（謝瓊雲攝）

新冠肺炎疫情影響許多餐飲業都成為重災戶，彰化埔心餐廳業者黃宏銘（中）逆向思考，推出冷凍料理包搶宅配商機。（謝瓊雲攝）

業者今年首創推出「清明祭祖宴」同樣七道菜，價格卻僅為外帶年菜的6折優惠。（謝瓊雲攝）

業者今年首創推出「清明祭祖宴」同樣七道菜，價格卻僅為外帶年菜的6折優惠。（謝瓊雲攝）

彰化埔心「宏銘的廚房」是南彰化小有名氣的大型婚宴會館，去年尾牙業績強強滾，今年農曆過年內用客滿，外帶年菜業績更翻倍；不料受新冠肺炎疫情影響成為種災戶，為了咬牙挺過3、4月餐會淡季，近日大推外帶餐還有獨創的「清明祭祖宴」，還畫設得來速車道，方便客人取餐。

宏銘的廚房已開業18年，從早期的家常小館、到私人招待所餐廳，再逐漸轉型成大型宴會餐廳，近年更是將內、外裝潢陳設全換新裝，專坐婚宴與大型餐會的餐廳。不料農曆年後，單是2月份春酒、喜宴就取消逾6成，3月更取消超過8成，業績大受影響。

業者黃宏銘表示，上回SARS疫情，轉作便當咬牙挺過，今年原本訂定許多營運新目標，但慘遭疫情衝擊計畫全停擺，眼看每月仍須應付百萬人事開銷，決定搶推冷凍料理包宅配、「宅在家吃好料」外帶套餐，店門口還畫設車道動線，讓客人免下車就可直接取餐。

A、B、C、D共4組套餐各有5道菜色，每套都是4至5人份，均一價1280元，上個月推出以來，果然吸引周休假日不想開伙、想吃好料，又害怕群聚而不敢上餐館用餐的小家庭詢問訂購，業績明顯回升一成，不無小補。

黃宏銘說，人口外移的彰化縣，每年清明返鄉祭祖盛況驚人，他3年前就別出心裁，開始在每年4月淡季，首創推出蒜香脆皮雞、紅燒蹄膀、糖醋魚等外帶三牲，今年更推出「清明祭祖宴」，上午取貨祭祀後，中午可再拿回餐廳烹煮後內用；亦可整桌外帶，7道菜價格僅為外帶年菜的6折，預購狀況佳，盼彌補淡季業績缺口，撐到5月母親節檔期。

(中時 )