彰化埔心「宏銘的廚房」是南彰化小有名氣的大型婚宴會館，去年尾牙業績強強滾，今年農曆過年內用客滿，外帶年菜業績更翻倍；不料受新冠肺炎疫情影響成為種災戶，為了咬牙挺過3、4月餐會淡季，近日大推外帶餐還有獨創的「清明祭祖宴」，還畫設得來速車道，方便客人取餐。
宏銘的廚房已開業18年，從早期的家常小館、到私人招待所餐廳，再逐漸轉型成大型宴會餐廳，近年更是將內、外裝潢陳設全換新裝，專坐婚宴與大型餐會的餐廳。不料農曆年後，單是2月份春酒、喜宴就取消逾6成，3月更取消超過8成，業績大受影響。
業者黃宏銘表示，上回SARS疫情，轉作便當咬牙挺過，今年原本訂定許多營運新目標，但慘遭疫情衝擊計畫全停擺，眼看每月仍須應付百萬人事開銷，決定搶推冷凍料理包宅配、「宅在家吃好料」外帶套餐，店門口還畫設車道動線，讓客人免下車就可直接取餐。
A、B、C、D共4組套餐各有5道菜色，每套都是4至5人份，均一價1280元，上個月推出以來，果然吸引周休假日不想開伙、想吃好料，又害怕群聚而不敢上餐館用餐的小家庭詢問訂購，業績明顯回升一成，不無小補。
黃宏銘說，人口外移的彰化縣，每年清明返鄉祭祖盛況驚人，他3年前就別出心裁，開始在每年4月淡季，首創推出蒜香脆皮雞、紅燒蹄膀、糖醋魚等外帶三牲，今年更推出「清明祭祖宴」，上午取貨祭祀後，中午可再拿回餐廳烹煮後內用；亦可整桌外帶，7道菜價格僅為外帶年菜的6折，預購狀況佳，盼彌補淡季業績缺口，撐到5月母親節檔期。
(中時 )
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