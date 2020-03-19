大溪山豬湖生態園區慘遭紅火蟻再次肆虐，經水務局2018年整治，雖有短暫減緩紅火蟻蔓延，但近日紅火蟻再次溢散，經調查，山豬湖生態園區內紅火蟻穴估計高達1300多處，水務局表示，4月份開始將定期投藥減緩蟻災流竄，以免遊客遭侵咬。

針對紅火蟻防治的部分，水務局表示，去年已有處理過一次，且那時候的蟻丘比現在還大，經整頓半年後，紅火蟻雖已消散，但今年開始陸續有蟻群築巢的現象，後經調查發現，山豬湖及月眉濕地紅火蟻穴高達2500多處，災情嚴重。水務局解釋，因紅火蟻防治效果每次約莫減少6成至7成，所以需要整區大面積共同防治，才能有效抑制蟻災擴散。

桃園市議員陳治文19日至大溪山豬湖生態園區會勘，見園區內插滿遍地「注意紅火蟻」黃色小旗表示相當驚訝，據水務局地毯式調查，山豬湖生態園區紅火蟻穴估計高達1300多處，陳治文呼籲，市府相關單位應盡速提出有效防治計畫，以免遊客遭侵咬。

由於蟻災已擴散至大漢溪運動園區工程用地，水務局表示，將與體育局同步防治紅火蟻擴散，預定於4月開始針對蟻巢施用高溫熱蒸氣灌注防治，並長時間定期於蟻穴附近噴撒餌劑，減緩蟻災擴散。農業局強調，將聯絡紅火蟻防治中心至實地會勘，了解大溪紅火蟻肆虐的情況，以研擬相關紅火蟻防治措施。

(中時 )