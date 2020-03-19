國際油價短線急挫，導致國內原油正2 ETF接連面臨清算危機，金管會19日修改期信基金相關規定，將平均淨值計算門檻由三日放寬至三十日，且有特殊情況可另外申請豁免，等於宣告元大S&P原油正2（00672L）下市警報正式解除。

金管會19日發布最新函令，將指數股票型期貨信託基金單位淨值低於一定標準應報經金管會核准後終止期貨信託契約門檻，由3個營業日修正為30個營業日。

另外，若因國內外經濟金融情勢變化，致基金淨資產價值發生重大波動，得報金管會核准於一定期間不受上述規範限制。

在清算規定鬆綁後，元大投信官網立即更新資訊，指出元大S&P原油正2 ETF不需立即清算，另有申請例外豁免空間。

據了解，元大S&P原油正2自2016年9月30日成立以來，由於其與能源價格高度連動，吸引投資人積極布局，截至2020年2月底止，受益人數高達70,566人，此次下市清算危機解除，也讓不少股民鬆口氣。

不過，元大投信也提醒，目前由於新冠疫情影響，全球原油供過於求，再加上OPEC與俄羅斯均表示未來將全力增產原油，不排除讓油價雪上加霜，投資人雖無需憂心本基金低檔清算問題，惟仍應特別注意原油市場劇烈波動風險，於交易前務必審慎評估可能風險及自身風險承受度，並需特別注意當折溢價過大時，投資人以過高價格買入或以過低價格賣出風險。

(工商 )