智能衡器廠商鼎炫-KY（8499）董事會決議，配發5元現金股利，此為鼎炫-KY連續第三年派發半個股本股息，以其收盤價計算，隱含現金殖利率達8.2％。

受美股崩跌衝擊，市場恐慌情緒無法降溫，19日大盤再度重挫逾500點，加權指數失守十二年線，鼎炫-KY也收跌，以每股61元作收。

鼎炫-KY 19日公布財報，2019年全年合併營收為18.56億元、稅後淨利4.17億元、每股稅後純益8.14元，分別較2018年成長12.66％、2.03％與2.52％，受惠雙業務營運動能持續暢旺，挹注2019年全年營收、獲利繳出上市以來新高成績。

董事會已決議通過2019年股利政策，考量公司整體財務體質健全且營運現金充沛，擬配發5元現金股利，股利配發率超過6成，以3月19日收盤價61元計算，現金殖利率達8.2％。

展望2020年第一季，鼎炫-KY短期雖受中國延後復工影響出貨表現，不過目前雙業務在手訂單無虞，且隨著已經有序復工，看好整體產能稼動率將逐漸回升，整體營運可望先蹲後跳。

鼎炫-KY看好衡器事業有望受惠中國食品安全意識抬頭有助於農改超商機持續發酵，此外，面對消費科技產品技術朝5G技術升級，持續投入EMI材料產品研發，可望進一步挹注未來整體營運。

(工商 )