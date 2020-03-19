新冠病毒疫情持續發燒，金融市場風聲鶴唳，台股也遭到波及，失守10年線關卡。投資人關注股市波動是否會影響ETF配息，對此，元大投信表示，上市櫃企業去年獲利表現不差，整體配息表現依然值得期待，人氣王元大高股息ETF（0056）等仍有機會配發股息。

元大投信指出，旗下台股系列ETF，包含元大台灣50、元大高股息、元大臺灣ESG永續等，皆設計配息機制，根據最新公開說明書，基金受益權單位可分配收益，來自基金所收取現金股利扣除相關費用後可分配收益。也就是說，只要持有的成分股有配發股息，該ETF會依信託契約規定配發股息。

舉「國民ETF」元大高股息ETF為例，主要追蹤台灣高股息指數，指數包含30檔成分股，由台灣50指數與中型100指數共150檔股票當中，挑選未來一年「預測」現金股息殖利率最高的30檔。基金訴求就是複製追蹤指數績效表現，並將基金領到的現金股息配發給受益人。

市場擔憂台股ETF不配息問題，是在台灣所有公司某年度全都不配發現金股利的極端情形下，將可能無法進行收益分配。只要企業獲利狀況佳，並持續發放股利，該基金就會依信託契約規定將收到的股利分派給投資人。

而今年配息金額來自去年獲利，去年台灣企業獲利表現不差，就配息角度來說，仍有機會享受去年配息。雖然目前有病毒的利空，但今年尚未結束，仍可以持續關注疫情後續發展及影響範圍。

此外，近日熱烈募集的元大台灣高股息優質龍頭基金也採同樣設計概念，操作團隊將嚴選配發高現金殖利率以及優質龍頭企業，資本利得與股息分開，只要企業獲利狀況佳，並保持配息，該基金就會將收到配息分派給投資人，作為月配息來源，而資本利得的部分，則會反映在年終配。

(工商 )