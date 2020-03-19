新冠肺炎(COVID-19)台灣首例確診至今已 3 個月，疫情快速蔓延改變了各地消費者的生活型態，台灣也不例外。全民防疫期間民眾減少外出、聚會，相對的也對餐飲、旅遊相關業者帶來衝擊。即時外送平台 foodpanda期望於抗疫期間扮演合作店家、外送夥伴及消費者的靠山，今（19）日承諾將透過「補貼外送服務費振興餐飲業」、「增加上線獎金協助短期就業」及「推廣安全配送建立安心保障」三大方向陪伴全台民眾安心度過非常時期。

經濟部長沈榮津於本月中指出，新冠肺炎疫情導致夜市、商圈及傳統市場業績最多衰退 5 成，百貨、購物中心營業額頓時減少 2 成，此情況進入 3 、 4 月份將最為嚴重。面對疫情衝擊， foodpanda 盡全力協助合作店家透過外送訂單提升業績，以減緩店家來客數下降的現況，平台於 3 月祭出免外送服務費、指定店家優惠、滿額折抵等優惠活動。

foodpanda 不只協助店家及消費者渡過非常時期，也透過提供彈性自由的兼職機會幫助有短期就業需求的民眾度過難關。由於疫情衝擊，許多公司為減少開銷而進行人事縮編而直接影響了不少人的生活品質， foodpanda 期望在疫情期間協助民眾賺取即時收入，可透過彈性的工作時間、穩定的接單數量、獎勵制度、雙周領報酬等制度帶來改善。為了讓有短期就業需求的民眾能夠無負擔的加入外送行列並維持收入， foodpadna 現階段提供「新上線補助」，新進夥伴只要完成 50 張訂單即領 2,000 元獎金，等同補助裝備費用，讓有短期就業需求的民眾能即時上線賺取報酬，緩解燃眉之急。

如外送夥伴因投入服務期間接觸較多人而有所顧慮， foodpanda 提供完整配套助外送夥伴管控感染風險，除加強宣導防疫觀念且主動發放口罩頭巾，為讓外送夥伴更能安心上線， foodpanda 將攜手富邦產險規劃合適的「個人法定傳染病補償健康保險」，目標是主動提供所有 foodpanda 外送夥伴更完整的健康保障，讓外送夥伴若受到疫情傳染，能夠獲得一筆定額的法定傳染病補償保險金，可視為收入中斷的補償。

foodpanda 推廣「無接觸送餐」，建議事先約定商品指定放置位置，領取餐點時保持 1 公尺距離，落實安心配送。(foodpanda提供／黃慧雯台北傳真)

同一時間， foodpanda 亦推出4項新制度建立安心配送服務流程，積極確保外送流程不成為防疫漏洞，內容包含：

(1) 推動「無接觸送餐」：建議消費者下單後選擇「線上付款」以避免現金交易時的手部接觸，餐點即將抵達時消費者可點選「無接觸送餐」按鍵開啟與外送夥伴的線上對話，事先約定將商品放置於指定位置，領取商品時外送夥伴將與消費者保持 1 公尺以上的距離，確認領取商品後即是落實無接觸外送服務。

(2) 鼓勵外送夥伴每日執行「防疫自主檢查」： foodpanda 主動發放防疫自主檢查表，並建議外送夥伴每次上線前完成填寫，主要需「確認體溫是否超過 37.5℃ 」、「上傳戴口罩照片」及「上線前確實清潔保溫箱」，提升外送夥伴自主管理意識且執行每日清潔， foodpanda 每日都會追蹤回填狀況。

(3) 定期調查外送夥伴「呼吸道症狀及旅遊史」： foodpanda 已向全台上萬名外送夥伴發放表單，調查其 2 月中至今的「呼吸道症狀或發燒經歷」及「國外旅遊史經驗」以評估外送夥伴的上線合適性。

4) 持續宣導正確防疫觀念：提醒店家及外送夥伴都應注意體溫、勤洗手、提供服務時全程配戴口罩、確認配送食物或商品的包裝完整性、定期清潔保溫箱等，若外送至醫療院所建議主動與消費者約定於通風良好處取餐，亦提供各家醫療院所的建議取餐點，讓防疫步驟清楚傳遞，保障所有人的健康。

foodpanda 了解到防疫期間第一線醫護人員工作量大增，長時間的工作導致許多醫護人員沒時間好好用餐，因此 foodpanda 希望能透過平台的服務為第一線醫護人員盡一份心力，將贊助 1 萬份醫護人員專屬的「免費餐點」優惠碼，首波會針對雙北部分重度級隔離醫院發放，使醫護人員在忙碌作戰的同時能輕鬆享受美味餐點。

(中時電子報)