美國國務院發言人表示，由於新型冠狀病毒疫情的爆發，美國從周三開始暫停對全球大多數國家的常規簽證服務。這項前所未有的舉措可能會影響到數十萬人。

據《美國之音》報導，美國國務院未說明將針對哪些國家暫停簽證服務，但是美國駐韓國、南非、德國和西班牙的使領館已在官方網站上宣佈，他們將停止或至少大幅減少簽證服務。

美國務院女發言人說，從2020年3月18日起，這些國家的使領館將取消所有移民和非移民的常規簽證預約。美國使領館將「在資源允許的情況下」繼續提供緊急簽證服務，並繼續向美國公民提供服務。未來將儘快恢復正常的簽證服務，但目前無法提供具體日期

截至2019年底，美國駐全球的超過160個使領館共計發放了約920萬份簽證。

報導說，為了抑制新冠病毒疫情在美國蔓延，美國政府已在1月31日宣佈進入公共衛生緊急狀態，近期到過中國大陸的非美國公民從2月2日起被禁止入境。此外，美國還從3月13日起禁止除英國以外的歐洲申根國家旅客入境美國。

目前全球新型冠狀病毒疫情已造成164個國家的21.2萬人感染，約8700人死亡。全球大多數國家的日常生活已陷入停頓，以防止疫情進一步蔓延。

(中時電子報)