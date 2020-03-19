刑事局偵查第四大隊11日接獲中央流行疫情指揮中心函告，指有網友在網路新聞下方民眾討論區留言，聲稱「政府刻意隱瞞許多實情，為什麼不能讓人民知道？台灣其實確診的病例遠比新聞報出來的還多。」涉嫌散布不實訊息。

警方查出發文者是北市43歲何姓上班族，他到案後供稱，他認為針對新冠肺炎疫情人民有知的權利，政府未善盡告知責任，所以在網路貼文稱政府公布不實確診數。詢後，警方將依違反社會秩序維護法函請台北市警局中山分局依法裁處。

(中時 )