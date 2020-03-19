高雄市政府副發言人白喬茵19日對於韓國瑜是否與王金平吃火鍋，她以韓國瑜的私人行程為由，不便回應。（林瑞益攝）

對於高雄市長韓國瑜與前立法院長王金平日前碰面吃火鍋，聯絡感情，韓國瑜19日對此沒有回應。高雄市政府副發言人白喬茵說，這是私人行程，與市政沒有太大的關連性，不方便代為回答，尊重王院長的說法。

韓國瑜下午到楠梓區公所參加區里座談會，傾聽基層的聲音。在座談會結束與里長們拍照後，他快步離去，對於媒體提問是否與王金平碰面，他沒有回答。之後由白喬茵代為回答，但白喬茵也沒有正面回應。

(旺報 )