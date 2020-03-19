與王金平吃火鍋？韓國瑜未回應 18:132020/03/19 旺報 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長韓國瑜19日在參加楠梓區里座談會後，快步離去。（林瑞益攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市政府副發言人白喬茵19日對於韓國瑜是否與王金平吃火鍋，她以韓國瑜的私人行程為由，不便回應。（林瑞益攝） 對於高雄市長韓國瑜與前立法院長王金平日前碰面吃火鍋，聯絡感情，韓國瑜19日對此沒有回應。高雄市政府副發言人白喬茵說，這是私人行程，與市政沒有太大的關連性，不方便代為回答，尊重王院長的說法。 韓國瑜下午到楠梓區公所參加區里座談會，傾聽基層的聲音。在座談會結束與里長們拍照後，他快步離去，對於媒體提問是否與王金平碰面，他沒有回答。之後由白喬茵代為回答，但白喬茵也沒有正面回應。 (旺報 ) #王金平 #韓國瑜 #吃火鍋 #白喬茵 #高雄市政府 #楠梓區里座談會 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜、江啟臣會面 這動作爆雙方交情 18:252020/03/15 政治 農委會輔導抗疫 首場座談會登場 04:102020/03/16 地方新聞 國民黨過於輕忽罷韓效應！港媒斷言下場... 08:052020/03/16 政治 小英女孩這麼評價韓國瑜 網大讚：說得對！ 08:212020/03/16 政治 看到韓國瑜對高雄防疫重視 善心企業家捐70萬片口罩 10:382020/03/16 生活 為何挺韓國瑜？一個原因讓他死心塌地 10:442020/03/16 政治 專家治水建言有功 韓國瑜90度鞠躬致謝 10:562020/03/16 政治 國民黨不能切割韓國瑜 他一句話突破盲點 11:562020/03/16 政治 不是江啟臣 他稱能救韓國瑜是「他」！ 12:162020/03/17 政治 江啟臣啟動黨機器全力救韓國瑜 楊秋興說話了 09:302020/03/19 政治 政治熱門新聞 陳時中忙防疫 寶貝兒子搞罷韓 網看完反應一面倒：笑死！ - 政治 小英政治考量 韓粉嘆：陳時中完了 - 政治 罷韓拚了？陳致中再嗆韓國瑜 網一句話怒轟！ - 政治 陳時中兒子設計罷韓T 呼籲高雄人手洗乾淨回家投票 - 政治 台每周10萬個口罩與美交換 李來希抓狂飆罵5字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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