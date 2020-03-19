正修科大幼保系學生動手做防疫隨身皂，攜帶方便，防疫更輕便。（林雅惠攝）

大學生染新冠肺炎引發社會關注，正修科大幼兒保育系防疫動手做，19日由老師帶領學生DIY製作隨身皂，從皂基切丁、滴荷荷芭油、加起泡劑加熱溶解一手包辦，小塊防疫隨身皂攜帶方便，走到哪洗到哪，防疫更有效率。

新冠肺炎疫情持續升溫，大學生確診更讓全國各大專校院繃緊神經，紛紛加強防疫措施，而用肥皂勤洗手是病毒不上身的重要關鍵，但許多大學生都認為肥皂體積大，洗手後濕滑，攜帶很不方便。

正修科大幼保系師生於是興起自製隨身皂想法，老師杜佩紋說，新冠肺炎疫情全球發燒，儘管勤洗手可以有效預防病毒上身，但因肥皂攜帶不便，須到特定場所才有機會使用，便想到製作隨身皂，隨身攜帶，隨時洗手。

為排除肥皂濕滑問題，杜佩紋帶領學生將皂基100克、荷荷芭油10滴、茶樹、尤加利精油各30滴加入鐵盆中拌勻，再加少許起泡劑及色水，全部溶勻後，隨即倒入扁管中，等它凝固套上蓋子就大功告成，除扁管外，使用完後的護唇膏、口紅膠管都可以作為盛裝皂液的工具。

幼保系二年級學生陳祐欣說，DIY隨身皂在防疫期間真的很實用，洗手變得更方便，也更喜歡洗手了；另學生們也製作簡易的「口罩L夾」，取下口罩不知要放在哪裡時，就可以直接放進L夾中。

(中時 )